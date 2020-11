Nakon smrti oca i više od 300 dana Shiffrin na stazi: Tako sam usamljena i ljuta što je umro...

Ženskim slalomom u Leviju nastavlja se skijaška sezona, a nakon više od 300 dana na stazu se vraća najbolja skijašica današnjice Amerikanka Mikaela Shiffrin

<p>Dvostruka olimpijska pobjednica <strong>Mikaela Shiffrin</strong> (25) posljednji je put skijala krajem siječnja 2020. godine u Svjetskom kupu. U super G-u bila je prva, a to je joj je 66. pobjeda u karijeri. Shiffrin je u ukupnom poretku Svjetskog kupa sa 370 bodova više od Federice Brignone bila apsolutni favorit za četvrti Veliki globus. Pored superveleslaloma, pobjedu je ostvarila i tri puta u spustu, a u istoj disciplini je 2020. godine bila četvrta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Filp Zubčić nakon Söldena</strong></p><p>Nažalost, mlada Amerikanka se nekoliko dana kasnije suočila s velikom tugom, sa smrću svog oca Jeffa. Bio je to težak udarac za Shiffrin pa se povukla iz Svjetskog kupa. U završnici sezone pokušala se vratiti, ali pandemija korona virusa je sve zaustavila.</p><p>Od posljednjeg nastupa u Banskom prošlo je točno 300 dana, a ovu subotu Shiffrin će ponovo biti na startu kada ćemo vidjeti hoće li ponovo briljirati ili je cjelokupna situacija ipak ostavila neke posljedice na njezino skijanje. </p><p>- Nadam se pozitivnom iskustvu. I pritom ne mislim “nadam se da ću pobijediti”, nego da će biti pozitivan osjećaj opet biti natjecatelj i da će mi to biti pokretačka snaga - rekla je Shiffrin.</p><p>Očekivanja drži nisko, ali je izrazito zahvalna što će se nakon skoro godinu dana opet natjecati.</p><p>- Uopće ne osjećam da sam imala tako dugačku pauzu, cijelo proljeće, ljeto, jesen bili su najzaposleniji i najstresniji mjeseci mog života. Osjećam se kao da je povratak natjecanju kao odlazak na praznike. Ovog trenutka sam beskrajno zahvalna što sam opet u utrkama.</p><p>- Nastojim očekivanja držati vrlo nisko, ali moji standardi skijanja koje želim pokazati su visoki. Želim skijati dobro, a to uključuje i - skijati brzo. Ako odskijam dobro, a ne ispadne kako želim, neću biti razočarana nakon svega što mi se događalo - rekla je.</p><p>Shiffrin u konačnici prošle sezone nije osvojila Globus, ali njezina dominacija sigurno nije zaboravljena.</p><p>- Nevjerojatno sam ljuta, ali ne zbog načina kako je završila prošla sezona. Ljuta sam jer je moj tata umro, ljuta sam zbog toga koliko se usamljeno osjećam većinu dana. Ali, s druge strane, iznimno sam zahvalna što imam mamu uz sebe toliko puno vremena. A što se sporta tiče, nikad nisam bila osoba koja se motivira bijesom. Ako sam nešto naučila u ovih 300 dana od posljednje utrke, onda je to činjenica da moraš prihvatiti sve što ti život servira. Možda nema dobar okus, ali svejedno moraš jesti - kazala je. </p><p>Shiffrin je u posljednja 43 slaloma u Svjetskom kupu čak 41 put bila na postolju, od čega je 34 puta bila prva. Ona dva kad nije bila na postolju - nije završila utrke. </p><p>Na slalomskoj utrci u Leviju nastupit će i dvije hrvatske predstavnice <strong>Andrea Komšić </strong>i <strong>Leona Popović.</strong> Prva vožnja je u 10.15, a druga u 13.15.</p>