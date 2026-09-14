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Nakon teškog skandala, Kawhi Leonard se vraća u Toronto

Piše HINA,
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Nakon teškog skandala, Kawhi Leonard se vraća u Toronto
Foto: Jerome Miron
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Clippersi i Leonard prekršili su pravila o zaobilaženju propisa vezanih uz gornju granicu plaća (salary cap)

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Košarkaš Los Angeles Clippersa Kawhi Leonard uskoro će prijeći u Toronto nakon što su se dvije momčadi dogovorile o finalizaciji razmjene, tvrdi ESPN. U zamjenu će Clippersi od Raptorsa dobiti Brandona Ingrama, Gradeyja Dicka, dva nezaštićena izbora prve runde NBA drafta, pravo zamjene izbora prve runde te dva izbora druge runde.

Raptorsi i Clippersi dogovorili su razmjenu još 30. lipnja, no finalizacija prelaska sedmerostrukog sudionika All-Star utakmice u Toronto bila je odgođena zbog istrage NBA lige; liga je utvrdila da su Clippersi i Leonard prekršili pravila o zaobilaženju propisa vezanih uz gornju granicu plaća (salary cap). Zbog tih su prekršaja Clippersi kažnjeni s 30 milijuna dolara i oduzimanjem pet budućih izbora prve runde drafta, dok je Leonard kažnjen sa 700.000 dolara.

Po dovršetku razmjene, Leonard će se vratiti u Toronto, momčad s kojom je 2019. godine osvojio naslov NBA prvaka. Tijekom te sezone – svoje jedine u Torontu – Leonard je također proglašen najkorisnijim igračem (MVP) NBA finala.

NBA: Finals-Golden State Warriors at Toronto Raptors
Foto: Nathan Denette

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