Nakon titule - na misu! Niko Kovač s Hrvatima u Münchenu

Probudili ste se ujutro, spremili i otišli na misu. Sjeli ste na svoje mjesto, a kad ono ulazi novi osvajač Bundeslige Niko Kovač. Nije prošlo ni nekoliko sati od osvajanja naslova i proslave, pivo se još nije ni sasušilo s njega nakon što ga je Arjen Robben zalio, a on se već vratio svojim svakodnevnim ritualima i zajedno sa svojom obitelji otišao na misu na hrvatskom jeziku u kapelici Blaženog Alojzija Stepinca.

Trener Bayerna iznenadio je svećenike i časne sestre u hrvatskoj crkvi u Münchenu i stigao na jutarnju misu. Slikao se sa vjernicima i oduševio ih sa svojom pristupačnošću. No to je Niko. U pobjedi se ne uzvisi, a u porazu se ne ponizi. To je moto koji mnogi ljudi pokušavaju slijediti, a on ga itekako slijedi.

Svake nedjelje on i njegova obitelj odu na jutarnju misu, a i sam je nekoliko puta rekao kako vjera ima veliki udio u njegovom životu.

- Odgojeni smo kršćanski, religija je u našem domu imala veliku ulogu. Ako pokušate živjeti u skladu s Biblijom, u životu ćete imati sve što vam je potrebno: iskrenost, otvorenost, prijateljstvo, poštovanje, toleranciju i još puno toga čega u današnje vrijeme nedostaje. Vrijednosti su danas malo izmijenjene - pričao je bivši hrvatski izbornik nedavno za Story.

- Od 52 tjedna u godini na misu uspijem otići čak četrdeset nedjelja. Mislim da svatko odlazi tamo jer ima potrebu za mirom, želi komunicirati s Gospodinom i jer tamo ima mogućnost razmisliti o svemu što se oko njega događa. Iz Biblije možemo čuti samo dobro. Postoje i oni koji će neke stvari iz Kurana i Biblije drukčije interpretirati. No kada bi se svi držali onoga što uistinu piše, bili bismo puno sretniji - kaže Niko.

Kovač je postao tek sedmi trener koji je kao trener i igrač osvojio Bundesligu, a još igraju finale Kupa protiv Leipziga i drugi trofej je također jako blizu. No unatoč sjajnim uspjesima on je ostao i dalje onakav kakav je bio. Miran i obiteljski čovjek...