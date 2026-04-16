Nakon velike drame u Kupu i žestokog faula, Futsal Dinamo dočekuje Rijeku u prvenstvu...

Pred futsalašima Dinama i Rijeke je posljednja utakmica regularnog dijela sezone. Dva kluba su se susrela u finalu Kupa Hrvatske gdje je u napetoj dramatičnoj završnici trofej otišao u Rijeku po prvi puta u povijesti (8-5 ukupno u dvomeču). Utakmica 18. kola HMNL-a je na rasporedu u petak, 17. travnja, od 20 sati u Sutinskim vrelama.

Riječani su već osigurali prvo mjesto doigravanja jer su prvi na tablici s 36 bodova dok je Dinamo trećeplasiran s 31 bodom. Očekivanja od sutrašnje utakmice podijelio je Alen Jukić:

- Jedva čekamo tu utakmicu jer želimo nastaviti u istom ritmu kao do sada i pokazati da smo zasluženo na prvoj poziciji. Toliko se dobro poznajemo s Dinamom da tu ne može biti nikakvih iznenađenja, ali spremni smo na sve scenarije. Svjesni smo da nas čeka težak susret u vrućoj domaćinskoj atmosferi, no niti to nas neće poremetiti - rekao je trener Rijeke Alen Jukić za klupsku stranicu.

Futsalaši Rijeke svladali Dinamo 7:1 i osvojili svoj prvi trofej Hrvatskog kupa u povijesti | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Iako smo već osigurali prvo mjesto prije doigravanja, želimo igrom i rezultatom potvrditi da smo najbolja i najkompletnija momčad ove sezone. Gdje ćeš bolju utakmicu za to od one s Futsal Dinamom - rekao je Luka Suton.

Domaćini su s druge strane, upisali poraz u prošlom kolu protiv Futsal Pule koja ih je pobijedila 4-2. Tri boda protiv Rijeke, poraz ili remi Osijeka protiv Vrgorca koji se i dalje bori za dodatne kvalifikacije te “kiks” Olmissuma, dovela bi momčad Matije Đulvata do drugog mjesta.

Inače, uzvratnu utakmicu finala Kupa obilježio je i grubi start Elvira Husarića na legendi Dinama Tihomiru Novaku kojemu je utvrđena ozljeda ligamenata te će se oporavljati dva mjeseca. Husarić je u međuvremenu bio na pretpozivu za prijateljsku utakmicu protiv Njemačke i postao prvi igrač u povijesti kluba s Kvarnera kojemu je to uspjelo.