POHVALA ZA KAPETANA

Napadač Češke o Luki Modriću: Meni su 33 godine i nekad mi se ne da ustati. A on ima želju...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS

Matej Vydra se vraća u češku reprezentaciju nakon 4 godine! Spreman je za ključni dvoboj protiv Hrvatske. Hoće li Česi uspjeti osvojiti prvo mjesto u skupini

Češki napadač Matej Vydra (33) nakon četiri godine pauze vratio se u reprezentaciju za utakmice protiv Hrvatske i Farskih Otoka u nastavku kvalifikacija za SP 2026. Napadač Viktorije Plzen četiri godine je izbivao iz reprezentacije. Izbornik Ivan Hašek pozvao je Vydru za utakmice u rujnu, ali se ozlijedio, no sada je spreman.

- Bilo je to neugodno razdoblje, imao sam ozljedu koljena, bilo je teško i na početku u Plzenu, nije mi išlo. Forma mi se poboljšava. Dajem sve od sebe na terenu - prenosi njegovu izjavu češki dnevnik Blesk.

Vydra za Viktoriju igra od 2022., a prije toga je nosio dres Banik Ostrave, Udinesea, Club Bruggea, te engleskih klubova Watforda, WBA, Readinga, Derby Countyja i Burnleyja. Za reprezentaciju je sakupio 46 nastupa i sedam golova, a trenutačno je drugi najstariji igrač u češkoj vrsti, stariji je samo novopečeni reprezentativac Jan Chramost iz Jabloneca.

CALCIO - UEFA Europa League - Lazio vs Viktoria Plzen
Foto: Antonio Balasco/IPA Sport / ipa-

- Olakšanje je što nisam najstariji. Srećom, Chram je ovdje - dodao je.

Vydra je na novinarskoj konferenciji češke vrste dobio i pitanje o Luki Modriću.

- Imam 33 godine i ponekad ne želim ustati iz kreveta. Skidam kapu igračima poput njega što su pokazali da mogu igrati tako dugo. Još uvijek imaju želju - dodao je.

Češka je trenutačno druga u skupini sa 12 bodova koliko ima i Hrvatska uz bolju razliku pogodaka i susret manje. Česi su svjesni kako im je ogled protiv "Vatrenih" zadnja prilika za ostanak u borbi za prvu poziciju koja direktno vodi na World Cup.

- Znamo da je to mega važna utakmica. Vidio sam reprezentativnu kampanju 'Vjerujemo'. Dakle, vjerujemo da to možemo - dodao je Vydra.

