Napadač Dinama propušta derbi

Dinamo će u derbiju 26. kola Hrvatske nogometne lige protiv Hajduka biti oslabljen za krilnog napadača Matea Lisicu (22), koji neće biti spreman za utakmicu u Splitu. Potvrdio je to trener "modrih", Mario Kovačević, na konferenciji za javnost u subotu. Lisica je u srijedu odigrao 26 minuta u pobjedi protiv Kurilovca u Kupu, ali neće biti na raspolaganju za derbi.

- Svaki je derbi drugačiji i izazovan. Veselimo se utakmici. Nema velikih promjena u kadru, na Bennacera i dalje ne možemo računati. Mislili smo da će Lisica moći, ali ipak neće biti spreman. Nema ni Theophilea i Filipovića. U posljednjih mjesec dana imali smo ritam utakmica srijeda-subota, ali neki igrači uspjeli su se osvježiti - rekao je Kovačević i time otkrio zdravstveni karton uoči derbija.

Podsjetimo, Lisica se vratio na travnjak 14. veljače protiv Istre nakon što je propustio dva i pol mjeseca zbog mononukleoze. U četiri utakmice od povratka odigrao je 121 minutu, a najviše ih je odigrao u uzvratu protiv Genka (46'). Jasno, trebat će još neko vrijeme dok ulovi pravu formu nakon višemjesečne borbe s bolešću.

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Prva tri dana imao sam neki oblik gnojne angine, nakon toga ništa. Dva i pol mjeseca nisam imao nikakve simptome, ali moja je krv pokazivala da to nije tako, da su mi jetreni enzimi povećani, da je virus i dalje u meni, slezena je bila uvećana. Ali ja to nisam osjetio. Trebao sam biti doma, osjećao sam se normalno, a nisam mogao ništa raditi. To je bilo loše, ali sam to prebrodio. Nadam se da se neće ponoviti - ispričao je Lisica u ranijem intervjuu za klupsku stranicu.