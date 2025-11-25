Napadač Slaven Belupa odigrao je sjajnu utakmicu, a igrao je s ozljedom: 'Napuklo mi je rebro'

Slaven Belupo je u 14. kolu razbio Vukovar 4-1 u Koprivnici, a briljirali su Adriano Jagušić i Ilija Nestorovski koji su zabili po dva gola. Razigrano je djelovala momčad Marija Gregurine i nastavila niz bez poraza. Zanimljivo je što je Nestorovski utakmicu igrao s jakim bolovima od ozljede koju je zadobio u kolu prije protiv Lokomotive (1-1) te je bilo upitno hoće li zaigrat protiv Vukovara, ali je odigrao sjajnu utakmicu.

- Ma dobro, nije neki veliki problem, samo mi je napuklo rebro u sudaru s vratarom Posavcem. Stisnuo sam zube, ali to je najmanje bitno, možda nismo trebali to ni spominjati. Ponavljam, važno da smo pobijedili i uzeli ta tri boda - rekao je napadač Slavena.

Komentirao je utakmicu u kojoj je Slaven zaista pokazao napadačku raskoš.

- Jaga krenuo zabijati pa rekoh, dosta je asistencija, idem i ja koji zabiti, jer mislit će ljudi da sam zaboravio. Naravno, šalimo se malo. Eto, prvi snijeg u Koprivnici donio nam je sreću, uzeli smo tri boda, sretni smo i zadovoljni, krenuli smo agresivno i zasluženo uzeli puni plijen. Ovo nam je već sedma utakmica bez poraza, igramo dobro, rezultati nam idu u prilog, s ova tri boda popeli smo se i na ljestvici, sada smo treći i idemo dalje. Utakmicu po utakmicu, u pozitivnom smo ritmu i idemo to iskoristiti i u sljedećem kolu u Puli - rekao je Nestorovski.

Kao što je i Nestorovski najavio, Belupo će u sljedećem kolu na noge Istri. U prvom susretu sezone (šesto kolo), Belupo je na svom stadionu pobijedio 2-1 golovima Mitrovića i upravo Nestorovskog. Momčad iz Koprivnice je na trećem mjestu s 21 bodom te dva boda iznad Varaždina.