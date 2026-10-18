Obavijesti

Sport

Komentari 0
UOČI DINAMA

Napadač Slavena: Kovačević je vrhunski trener i čovjek. Previše je negativnosti oko njega sada

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Napadač Slavena: Kovačević je vrhunski trener i čovjek. Previše je negativnosti oko njega sada
Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Osvojio je prvenstvo baš onako glatko, lagano, osvojio je Kup glatko, lagano. Sada su se plasirali u Europsku ligu, u dvije utakmice imaju četiri boda, nisu još primili gol, rekao je Ilija Nestorovski

Admiral

Slaven Belupo dočekat će Dinamo u 10. kolu HNL-a. Momčad Silvija Čabraje je u prošlom kolu razbila Rijeku 4-1 te se nada novom velikom skalpu. Utakmicu je u razgovoru s Ines Švegelj i Sport Klub najavio napadač Koprivničana, Ilija Nestorovski.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Slaven Belupo - Rijeka 4-1

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Slaven Belupo - Rijeka VIDEO
Golovi na utakmici Slaven Belupo - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Pa očekujem tvrdu utakmicu, kao protiv Rijeke. Dinamo je jedna od najkvalitetnijih momčadi u ligi. Znamo da su stvarno vrhunska ekipa, da su dobro posloženi pod trenerom Kovačevićem i nadamo se da će nam nakon pobjede protiv Anderlechta biti puno lakše. Bit će malo umorniji, ali sretni, tako da se nadamo da ćemo u toj utakmici osvojiti bod ili tri boda. Igramo u dobroj formi i nadamo se da ćemo uz pomoć domaće publike osvojiti koji bod - rekao je Nestorovski.

Osvrnuo se na trenera "modrih", Marija Kovačevića i svoju izjavu u kojoj je rekao da je Kovačević trener za Dinamo.

- Pa ja ne znam zašto ne bih stajao iza toga što sam rekao. I rezultati su mi dali za pravo jer trener je došao iz Slavena u Dinamo, osvojio duplu krunu. Osvojio je prvenstvo baš onako glatko, lagano, osvojio je Kup glatko, lagano. Sada su se plasirali u Europsku ligu, u dvije utakmice imaju četiri boda, nisu još primili gol. Imaju utakmicu manje, tu ako dobiju, onda su prvi na tablici. Tako da, ono, previše je negativnosti oko trenera. Stvarno je odličan trener, prije svega vrhunski čovjek, i onda sve to nagrađuje ovim dobrim rezultatima - naglasio je.

Pričao je i o Silviju Čabraji.

- On je ponudio dosta agresivnosti, dosta trke, dosta jačih treninga i onda to sve mi preslikamo na utakmicu. Treniramo puno, radimo puno i onda to, kad dođemo na utakmicu, preslikamo na teren. I onda imamo stvarno dobru atmosferu i u svlačionici i na treninzima. I to samo pokazuju ovi zadnji rezultati koje smo ostvarili - rekao je.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Fatalna Brazilka tvrdi da je spavala s Neymarom. Toalet papir ne koristi, gole fotke da
FERNANDA CAMPOS

FOTO Fatalna Brazilka tvrdi da je spavala s Neymarom. Toalet papir ne koristi, gole fotke da

Fernanda Campos je brazilska influencerica i model koja je postala široko poznata javnosti nakon što je 2023. godine ispričala da je imala intimni odnos s Neymarom, u trenutku kada je on bio u vezi s Bruni Biancardi, koja je tada bila trudna
FOTO Zavela je NBA zvijezdu bujnim oblinama i tangicama, a onda šok: 'Htjela me je ubiti!'
PROBLEMI SA ZAKONOM

FOTO Zavela je NBA zvijezdu bujnim oblinama i tangicama, a onda šok: 'Htjela me je ubiti!'

Drama u životu bivšeg Lakersa! Christian Wood dobio skrbništvo nad sinom usred šokantnih optužbi protiv bivše djevojke Yasmine Lopez. Sud zabranio prilazak Lopez nakon pokušaja provale u Woodov dom
FRCAJU ISKRE Hrgović je uletio u ring nakon Duboisove pobjede i poručio: 'Reci mi, kad hoćeš?!'
BILO JE NAPETO

FRCAJU ISKRE Hrgović je uletio u ring nakon Duboisove pobjede i poručio: 'Reci mi, kad hoćeš?!'

Dubois je pobijedio Hrgovića tehničkim nokautom u lipnju 2024. u borbi za IBF-ov pojas prvaka. Čini se kako bi se njihovi putevi mogli opet spojiti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026