Napadač Slavena: Kovačević je vrhunski trener i čovjek. Previše je negativnosti oko njega sada

Slaven Belupo dočekat će Dinamo u 10. kolu HNL-a. Momčad Silvija Čabraje je u prošlom kolu razbila Rijeku 4-1 te se nada novom velikom skalpu. Utakmicu je u razgovoru s Ines Švegelj i Sport Klub najavio napadač Koprivničana, Ilija Nestorovski.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Slaven Belupo - Rijeka 4-1

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- Pa očekujem tvrdu utakmicu, kao protiv Rijeke. Dinamo je jedna od najkvalitetnijih momčadi u ligi. Znamo da su stvarno vrhunska ekipa, da su dobro posloženi pod trenerom Kovačevićem i nadamo se da će nam nakon pobjede protiv Anderlechta biti puno lakše. Bit će malo umorniji, ali sretni, tako da se nadamo da ćemo u toj utakmici osvojiti bod ili tri boda. Igramo u dobroj formi i nadamo se da ćemo uz pomoć domaće publike osvojiti koji bod - rekao je Nestorovski.

Osvrnuo se na trenera "modrih", Marija Kovačevića i svoju izjavu u kojoj je rekao da je Kovačević trener za Dinamo.

- Pa ja ne znam zašto ne bih stajao iza toga što sam rekao. I rezultati su mi dali za pravo jer trener je došao iz Slavena u Dinamo, osvojio duplu krunu. Osvojio je prvenstvo baš onako glatko, lagano, osvojio je Kup glatko, lagano. Sada su se plasirali u Europsku ligu, u dvije utakmice imaju četiri boda, nisu još primili gol. Imaju utakmicu manje, tu ako dobiju, onda su prvi na tablici. Tako da, ono, previše je negativnosti oko trenera. Stvarno je odličan trener, prije svega vrhunski čovjek, i onda sve to nagrađuje ovim dobrim rezultatima - naglasio je.

Pričao je i o Silviju Čabraji.

- On je ponudio dosta agresivnosti, dosta trke, dosta jačih treninga i onda to sve mi preslikamo na utakmicu. Treniramo puno, radimo puno i onda to, kad dođemo na utakmicu, preslikamo na teren. I onda imamo stvarno dobru atmosferu i u svlačionici i na treninzima. I to samo pokazuju ovi zadnji rezultati koje smo ostvarili - rekao je.

