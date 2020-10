Klub iz Orebi\u0107a se nije izjasnio ni\u0161ta oko cijele situacije, ali zato su na Facebook stranici objavili video na kojem policijski automobil ispra\u0107a suca Ivana Grgurinovi\u0107a.

<p>Pivo u potocima, pokoja psovka na svaku sudačku odluku, a uz igralište više navijača nego na nekim HNL utakmicama. To je draž niželigaških utakmica koje život znače malim mjestima. No nekada to sve eskalira, a nastrada - sudac.</p><p>U Žrnovu, na otoku Korčuli, igrali su<strong> Žrnovo i Orebić</strong> u 4. kolu prvog nogometnog ranga<strong> Dubrovačko-neretvanske županije</strong>, a utakmica je prekinuta u 17. minuti zbog žestokih napada na suca Ivana Grgurinovića. On je dosudio kazneni udarac za domaćine, a u tome trenutku su do njega doletjeli gostujući nogometaši koji su ga gurali, vrijeđali i gazili po stopalima, piše u zapisniku utakmice.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Papiga na Drugoj HNL</b></p><p>Sudac je podijelio dva žuta kartona, a to je dodatno ražestilo igrače Orebića. Na kraju je morao dati crveni karton, ali i prekinuti utakmicu jer su gosti prevršili svaku mjeru.</p><p>- Kako se poslije toga nastavilo s vrijeđanjem, naguravanjem i gaženjem, nakon čega je istrgnut iz ruku glavnog suca i pocijepan žuti karton, glavni sudac je dosudio kraj utakmice, to jest prekid, napisao je u službenom izvještaju delegat Dalibor Pecotić.</p><p>Opis cijele situacije iznio je i sudac Grgurinović.</p><p>- Nakon što sam dosudio kazneni udarac, igrači Orebića su me opkolili, te me počeli gurati, prijetiti, te su me uzastopno gazili kopačkama po nogama, nakon čega sam ih zamolio da se odmaknu i dao sam žuti karton Anti Kordiću i Tomi Ujeviću. Nakon toga Toma Ujević je dobacio: 'Smeće jedno. J**** ti m... Isusovu.' Dao sam mu izravni crveni karton, nakon čega su me počeli čupati za dres, gaziti po stopalima i udarali u donji dio trbušnog zida. Zamolio sam ih da se odmaknu, međutim oni su nastavili, te su mi istrgnuli žuti karton, te ga potrgali. Zbog straha od nastavljanja s takvim njihovim ponašanjem dosudio sam kraj utakmice, jer se nisam osjećao sposobnim za nastavak. Nakon toga su nastavili ići za mnom u svlačionicu, te su me nastavili vrijeđati i prijetiti - požalio se sudac.</p><p>Još nevjerojatnije je to što je Orebić do penala vodio 1-0, ali očito su smatrali da je on nepravedno dosuđen. No to nikako ne opravdava, ako je vjerovati zapisniku, njihovo divljačko ponašanje zbog čega je sudac bio primoran prekinuti utakmicu.</p><p>Klub iz Orebića se nije izjasnio ništa oko cijele situacije, ali zato su na Facebook stranici objavili video na kojem policijski automobil ispraća suca Ivana Grgurinovića.</p><p>- Poštenoga čovika ne treba pratiti policija</p>