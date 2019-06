Napio se na finalu Lige prvaka: Našli ga polugolog u zatvoru...

Uf, kako je svoju obitelj zabrinuo mladi Macauley Negus (23) iz Plymoutha.

Vatreni navijač 'redsa' išao je na jedno od najvećih gostovanja u svom životu. U subotu je bio na tribinama stadiona Wanda Metropolitano gdje je zdušno navijao za svoj Liverpool protiv Tottenhama.

Imao je razloga za zadovoljstvo jer je njegov klub pobijedio 2-0 i osvojio Ligu prvaka, a od sreće se 'utopio' u alkoholu. S ekipom se zaputio u centar Madrida gdje je u alkoholiziranom stanju radio nerede, a nakon toga mu se izgubio svaki trag.

Liverpool fan Macauley Negus has been missing in Madrid since Saturday night. He was due to fly home today and his family have not heard from him. Anyone with information should get in touch with his brother @Negus09. Let’s get this Red home safe and sound. pic.twitter.com/MEMm6eUL1T