Napio se od sreće jer ide? Barca se blamirala, a Arthur je pijan izazvao prometnu nesreću...

Došao je na Camp Nou prije dvije godine kao Xavijev nasljednik, a odlazi kao čovjek kojem je klub zabranio ulazak na stadion. Priča je to koju je Arthur Melo prošao u samo dvije godine...

<p>Prvo je odbio igrati za<strong> Barcelonu </strong>u završnici sezone jer ga je trener Quique Setien ignorirao, kako on sam kaže, a sada mu se malo omaklo. Brazilski veznjak<strong> Arthur Melo</strong> (24) je na ulicama katalonske prijestolnice pijan izazvao prometnu nesreću, a na kraju je htio i pobjeći, ali nije uspio. </p><p>Nestašni Arthur imao je 0,6 promila u krvi, a odlučio je zaliti želudac u trenucima kada se njegov sad već bivši klub nalazi u katastrofalnoj situaciji. Na svu sreću, nije bilo ozlijeđenih.</p><p>Došao je na Camp Nou prije dvije godine kao Xavijev nasljednik, a odlazi kao čovjek kojem je klub zabranio ulazak na stadion. Krajem lipnja Arthur je dogovorio odlazak u Juventus za 60 milijuna eura, a Miralem Pjanić je potpisao za Barcelonu. Dogovor je bio da oba igrača odrade sezonu do kraja sa svojim klubovima te se zatim upute na nove destinacije. </p><p>Setien je u početku zacementirao Brazilca na klupu što je probudilo prkos u njemu. Prvo nije došao na zakazani sastanak, a onda je redom propuštao i treninge jer je bio uvrijeđen Setienovim pristupom. Barcelona je zbog svega pokrenula disciplinski postupak protiv njega zbog neposluha, a sve je eruptiralo 8. kolovoza. Katalonci su tada igrali na Camp Nou uzvrat osmine finala Lige prvaka protiv Napolija, a Arthur, kako nije bio treneru na raspolaganju, htio je pogledati utakmicu s tribina. I dočekala ga je hladna šamarčina.</p><p>Osiguranje mu je uredno poručilo da nije na popisu i da mora napustiti stadion. Samo tjedan dana poslije Barcelona je doživjela jednu od najvećih blamaža u povijesti nakon što su primili od Bayerna čak osam komada (8-2) u četvrtfinalu Lige prvaka. E sada, je li se Arthur napio od sreće jer odlazi u Juve iz katastrofalne Barce ili je samo tužan jer nije imao priliku završiti sezonu s Barcom, ne znamo. </p><p>To vjerojatno nikada nećemo saznati, kao i to bi li Arthur ikada mogao naslijediti Xavija...</p>