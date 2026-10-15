NAPRID BILI Ovo je sastav s kojim bi Hajduk trebao napasti Ajax. Garcia ima jednu dilemu

Dugih 16 godina trajala je noćna mora navijača Hajduka. Gledali su kako njihov klub ispada iz Europe od "liliputanaca" poput Gzire, Tobola, Ružomberoka, Dile Gori i prosipa ugled kojeg je desetljećima ranije mukotrpno gradio. Svemu dođe kraj pa tako i toj agoniji, Gonzalo Garcia prekinuo je prokletstvo i uveo momčad u Konferencijsku ligu. A sudbina je htjela da prva utakmica bude baš s klubom protiv kojeg su Splićani 1995. godine igrali četvrtfinale Lige prvaka, što je ostao kao najveći europski uspjeh Hajduka.

Pokretanje videa... VIDEO Trening Hajduka uoči Ajaxa | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Nizozemski velikan Ajax, koji je prije 31 godinu izbacio Splićane s ukupnih 3-0 u dvije utakmice i na kraju postao europski prvak, večeras od 18.45 sati gostuje na Poljudu u 1. kolu Konferencijske lige. Ni blizu moćan i goropadan kao nekad, kad su igrali Rijkaard, braća De Boer, Litmanen, Overmars, Seedorf, Van der Sar..., koji su harali europskim natjecanjima i nizozemskom ligom.

Ovaj Ajax daleko je skromniji. Aktualna momčad vrijedi 220 milijuna eura, što je za hrvatske prilike nedostižna brojka, ali u kadru nema igrača na čije ime biste se "smrznuli". Glavni dirigent igre je bivši igrač dortmundske Borussije Julian Brandt, na golu je nekadašnja zvijezda Barcelone Marc-Andre ter Stegen, vratio se Daley Blind, Marcos Leonardo stigao je iz Al-Hilala za 20 milijuna eura, a najskuplje ime je nigerijski napadač Tolu Arokodare, koji je došao na posudbu iz Wolverhamptona. Upravo su on i Davy Klaasen najbolji strijelci momčadi s po sedam golova u svim natjecanjima.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ovo je družina koja i dalje izaziva poštovanje, ali daleko od toga da unosi strah u kosti kao nekadašnji Ajax. Hajduk se ima čemu nadati, igrači frcaju od samopouzdanja nakon pobjede nad Dinamom, a ne treba niti spominjati kolika će im snaga biti rasprodani stadion. Kada krene huk s poljudskog sjevera, niti jednom protivniku nije lako.

Pobjednička momčad se ne mijenja, zlatno je pravilo, a njega bi se trebao držati i Gonzalo Garcia. Identična jedanaestorka, koja je igrala u derbiju, trebala bi se suprotstaviti i Ajaxu, a jedina je nedoumica na stoperskoj poziciji. Dakle, pitanje je hoće li Dariju Marešiću u obrani društvo praviti Ron Raci, koji je starter u posljednje vrijeme, ili Dennis Hadžikadunić, koji je i došao na Poljud kako bi bio nominalno vođa obrane. Trebalo mu je neko vrijeme da stekne fizičku spremu i uhvati ritam, protiv Dinama je dobio posljednjih dvadesetak minuta i ostavio sjajan dojam, što bi mu mogla biti ulazna karta za mjesto u prvih 11 protiv Ajaxa.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Marko Livaja opet će čekati priliku s klupe. Protiv Dinama nije niti ušao, zbog čega su mnogi kritizirali Garciju, ali klasa poput njega, protiv protivnika elitne razine, može dati mnogo i toga je svjestan i Garcia. Netko će dobiti više, netko manje minuta, ali najvažnije je da su svi igrači spremni za veliku utakmicu.

Sastav Hajduka bi trebao izgledati ovako:

Silić - Acapandie, Marešić, Raci (Hadžikadunić), Hrgović - Del Moral, Fayad - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego.

Za ovakve utakmice se živi. Ova sezona mogla bi biti prekretnica za Hajduk, prilika da se klub ustabili i napravi iskorak prema zdravijoj i uspješnijoj budućnosti. Bilo kakav pozitivni rezultat protiv Ajaxa bio bi izvanredan početni kapital uoči preostalih utakmica i dao bi vjetar u leđa za plasman u eliminacijsku fazu, što mnogi sanjaju, a takvo što bi, nakon 16 godina izbivanja, bilo ravno čudu. No, navijači Hajduka imaju pravo sanjati. Tko zna, možda im se san konačno i ostvari...