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NAPRID BILI Ovo je sastav s kojim bi Hajduk trebao napasti Ajax. Garcia ima jednu dilemu

Piše Zdravko Barišić,
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NAPRID BILI Ovo je sastav s kojim bi Hajduk trebao napasti Ajax. Garcia ima jednu dilemu
Foto: HNK Hajduk
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Marko Livaja opet će čekati priliku s klupe. Protiv Dinama nije niti ušao, zbog čega su mnogi kritizirali Garciju, ali klasa poput njega, protiv protivnika elitne razine, može dati mnogo i toga je svjestan i trener Hajduka

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Dugih 16 godina trajala je noćna mora navijača Hajduka. Gledali su kako njihov klub ispada iz Europe od "liliputanaca" poput Gzire, Tobola, Ružomberoka, Dile Gori i prosipa ugled kojeg je desetljećima ranije mukotrpno gradio. Svemu dođe kraj pa tako i toj agoniji, Gonzalo Garcia prekinuo je prokletstvo i uveo momčad u Konferencijsku ligu. A sudbina je htjela da prva utakmica bude baš s klubom protiv kojeg su Splićani 1995. godine igrali četvrtfinale Lige prvaka, što je ostao kao najveći europski uspjeh Hajduka. 

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Trening Hajduka uoči Ajaxa VIDEO
Trening Hajduka uoči Ajaxa | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Nizozemski velikan Ajax, koji je prije 31 godinu izbacio Splićane s ukupnih 3-0 u dvije utakmice i na kraju postao europski prvak, večeras od 18.45 sati gostuje na Poljudu u 1. kolu Konferencijske lige. Ni blizu moćan i goropadan kao nekad, kad su igrali Rijkaard, braća De Boer, Litmanen, Overmars, Seedorf, Van der Sar..., koji su harali europskim natjecanjima i nizozemskom ligom.

Ovaj Ajax daleko je skromniji. Aktualna momčad vrijedi 220 milijuna eura, što je za hrvatske prilike nedostižna brojka, ali u kadru nema igrača na čije ime biste se "smrznuli". Glavni dirigent igre je bivši igrač dortmundske Borussije Julian Brandt, na golu je nekadašnja zvijezda Barcelone Marc-Andre ter Stegen, vratio se Daley Blind, Marcos Leonardo stigao je iz Al-Hilala za 20 milijuna eura, a najskuplje ime je nigerijski napadač Tolu Arokodare, koji je došao na posudbu iz Wolverhamptona. Upravo su on i Davy Klaasen najbolji strijelci momčadi s po sedam golova u svim natjecanjima.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ovo je družina koja i dalje izaziva poštovanje, ali daleko od toga da unosi strah u kosti kao nekadašnji Ajax. Hajduk se ima čemu nadati, igrači frcaju od samopouzdanja nakon pobjede nad Dinamom, a ne treba niti spominjati kolika će im snaga biti rasprodani stadion. Kada krene huk s poljudskog sjevera, niti jednom protivniku nije lako. 

Pobjednička momčad se ne mijenja, zlatno je pravilo, a njega bi se trebao držati i Gonzalo Garcia. Identična jedanaestorka, koja je igrala u derbiju, trebala bi se suprotstaviti i Ajaxu, a jedina je nedoumica na stoperskoj poziciji. Dakle, pitanje je hoće li Dariju Marešiću u obrani društvo praviti Ron Raci, koji je starter u posljednje vrijeme, ili Dennis Hadžikadunić, koji je i došao na Poljud kako bi bio nominalno vođa obrane. Trebalo mu je neko vrijeme da stekne fizičku spremu i uhvati ritam, protiv Dinama je dobio posljednjih dvadesetak minuta i ostavio sjajan dojam, što bi mu mogla biti ulazna karta za mjesto u prvih 11 protiv Ajaxa. 

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Marko Livaja opet će čekati priliku s klupe. Protiv Dinama nije niti ušao, zbog čega su mnogi kritizirali Garciju, ali klasa poput njega, protiv protivnika elitne razine, može dati mnogo i toga je svjestan i Garcia. Netko će dobiti više, netko manje minuta, ali najvažnije je da su svi igrači spremni za veliku utakmicu. 

Sastav Hajduka bi trebao izgledati ovako:

  • Silić - Acapandie, Marešić, Raci (Hadžikadunić), Hrgović - Del Moral, Fayad - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego.

Za ovakve utakmice se živi. Ova sezona mogla bi biti prekretnica za Hajduk, prilika da se klub ustabili i napravi iskorak prema zdravijoj i uspješnijoj budućnosti. Bilo kakav pozitivni rezultat protiv Ajaxa bio bi izvanredan početni kapital uoči preostalih utakmica i dao bi vjetar u leđa za plasman u eliminacijsku fazu, što mnogi sanjaju, a takvo što bi, nakon 16 godina izbivanja, bilo ravno čudu. No, navijači Hajduka imaju pravo sanjati. Tko zna, možda im se san konačno i ostvari...

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Komentari 6
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