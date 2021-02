Andrijašević je promašio čisti zicer, Kulenović i Vukčević pogodili okvir gola, neprecizan je bio i Mudražija. Eh, osjetila je Rijeka na svojoj koži to staro nogometno pravilo.

Nakon silnih promašaja Riječana, Hajduk je zabio iz jedine prave šanse i to u posljednjoj sekundi susreta kada je Mijo Caktaš majstorski primio prsima i pogodio za prvu pobjedu (1-0) Splićana na Rujevici nakon četiri godine.

- Čestitke Hajduku na pobjedi, mi smo zaslužili više. Znali smo da će ići utakmica u takvom smjeru, imali smo dvije, tri stopostotne prilike, morali smo to završiti prije i onda primimo gol u samoj završnici. Razočarani smo - rekao je trener Rijeke Simon Rožman nakon poraza od Hajduka.

Rijeka je susret dočekala sa sedam bodova više uz dvije utakmice manje, a Hajduk je bio u rezultatskoj krizi. Ponavljao je Rožman da očekuje podjednaku utakmicu, a to se na kraju dogodilo.

- Ne govorimo mi nešto što ne mislimo. Ne igramo nikakve igrice, vidjelo se da je Hajduk u drugim utakmicama igrao jako dobro, danas je iz jedne i pol prilike došao do pobjede, mi svoje nismo realizirali i to nas je na kraju kaznilo - govori razočarani Rožman.

Kada se gleda ukupan dojam, Rijeka je bila bolja i stvorila puno više šansi, ali nije Hajduk bio prolaznik. Imao je nekoliko dobrih perioda tijekom kojih je pritisnuo domaćine, no do ozbiljnije prilike nije mogao. Sve do završnice kada je zabio Caktaš.

- Htjeli smo dobiti više dubine, znali smo da će se Hajduk zatvoriti, šteta što smo primili gol, zaslužili smo više nego što smo dobili. Andrija Vukčević? Treba ga uvoditi u igru, svaki igrač koji dolazi nije na razini koju bi htio, Vukčević je kvaliteta, dizat ćemo ga, odradio je svoj dio - završio je Rožman.

Splićani su tako smanjili zaostatak za Rijekom na četiri boda, ali Rožmanova momčad i dalje ima dvije utakmice manje.