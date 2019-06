Narugao se bivšem klubu pa se sve okrenulo! Sad Suarez jeca

Leo Messi zabija za 3-0 iz slobodnjaka protiv Liverpoola, Camp Nou ključa, a Luis Suarez (32) gleda u tužnog beka Redsa Andrewa Robertsona (25) i podrugljivo smije mu se u lice. U pobjedi se ne uzvisi, u porazu ne ponizi, izreka je koju tada Urugvajac nije baš poštivao, i poslije te scene njegova sezona pretvorila se u apsolutnu katastrofu.

Foto: John Sibley/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kao što je već svima poznato i što je već nekoliko puta opjevano, Liverpool je u uzvratnoj utakmici na Anfieldu razbio Barcelonu 4-0 i prošao u finale Lige prvaka, a Luis Suarez bio je nevidljiv. Nemoćno je gledao u travnjak dok je Anfield gorio i priznao je nekoliko dana poslije da mu je to bio najgori i najtužniji dan u životu, a Robertson je taj koji se posljednji smijao.

Suarez makes his way to Robertson just to laugh at his face in the 3-0 win at the Nou Camp this year.



Within a month he got dumped out of the Champions League by that same Liverpool side and costs his national side their place in the Copa America.



Karma's a bitch. 💉😂😂 pic.twitter.com/M20QwgxLpa