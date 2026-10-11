Obavijesti

Sport

Komentari 0
LOVRO CHELFI ZA 24SATA PLUS+

Naš wunderkind (19) iz Barce otišao u S. Arabiju: 'Ostvario sam san i igrao protiv Ronalda'

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Naš wunderkind (19) iz Barce otišao u S. Arabiju: 'Ostvario sam san i igrao protiv Ronalda'
Foto: Facebook
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Neobično je kad igrač s 19 iz Barcelone ode u Saudijsku Arabiju, ali dobro sam odlučio. Ovdje je jači podražaj nego u Barceloni B koja igra četvrtu ligu. Bio je nestvarno debitirati protiv Ronalda, Manea..., kaže Chelfi

Admiral

Cristiano Ronaldo (41) zabio je u petak u pobjedi Al-Nassra 3-0 protiv Al-Diriyaha u saudijskom prvenstvu. Pogodak u 23. minuti bio mu je 980. u profesionalnoj karijeri, računajući nastupe za klubove i reprezentaciju. S druge strane zaigrao je i mladi hrvatski reprezentativac Lovro Chelfi (19), koji je u 68. minuti ušao u igru umjesto Al-Sibyanija i tako debitirao za novi klub.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Ovo je luksuzna vila Darija Srne i supruge Mirele
SRNINO GNIJEZDO

FOTO Ovo je luksuzna vila Darija Srne i supruge Mirele

Darijo Srna i supruga Mirela grade luksuznu vilu u Lozici, uz more i s bazenom! Vrijedi oko osam milijuna eura, a mikrolokacija je ključna za prestiž i cijenu
VIDEO Hajduk - Dinamo 2-1: 'Bili' srušili 'modre' u ludnici na Poljudu i zasjeli na vrh HNL-a
VIDEO: POTOP U SPLITU

VIDEO Hajduk - Dinamo 2-1: 'Bili' srušili 'modre' u ludnici na Poljudu i zasjeli na vrh HNL-a

Nevjerojatan kraj utakmice na Poljudu. Dinamo je na potopljenom terenu skoro došao do izjednačenja, ali Hajduk je izdržao. Za goste je zabio Beljo, domaće je počasti McKenna autogolom, a Bamba preokrenuo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026