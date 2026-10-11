Naš wunderkind (19) iz Barce otišao u S. Arabiju: 'Ostvario sam san i igrao protiv Ronalda'

Cristiano Ronaldo (41) zabio je u petak u pobjedi Al-Nassra 3-0 protiv Al-Diriyaha u saudijskom prvenstvu. Pogodak u 23. minuti bio mu je 980. u profesionalnoj karijeri, računajući nastupe za klubove i reprezentaciju. S druge strane zaigrao je i mladi hrvatski reprezentativac Lovro Chelfi (19), koji je u 68. minuti ušao u igru umjesto Al-Sibyanija i tako debitirao za novi klub.