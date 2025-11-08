Obavijesti

Sport

Komentari 0
MEDALJE STIŽU U HRVATSKU

Naše kadetkinje osvojile dvije medalje na EP-u u tekvandou

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Naše kadetkinje osvojile dvije medalje na EP-u u tekvandou

Sara Rogin okitila se broncom u kategoriji do 51 kilograma, a Katija Đerek stavila je oko vrata medalju istog sjaja u kategoriji do 59 kilograma.

U Ateni je održano Europsko prvenstvo za kadete u tekvandou na kojem je sudjelovalo više od 500 natjecatelja, naši predstavnici okitili su se s dvije medalje! 

Drugog je dana prvenstva Sara Rogin iz tekvando kluba Medvedgrad s tri pobjede osigurala broncu za Hrvatsku u kategoriji do 51 kilograma. Protutnjala je do polufinala, ali tamo je ipak bila bolja protivnica iz Turske.

Posljednji dan natjecanja bio je također slavodobitan za našu reprezentaciju, sjajna Katija Đerek iz Imotskog osvojila je broncu u kategoriji do 59 kilograma. Katija je odnijela pobjede protiv predstavnica Moldavije, Francuske i Danske, a na put do još sjajnijeg odličja je stala reprezentativka domaćina – Grčke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Rođena Splićanka u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
VIDEO Hajduk - Osijek 2-0: 'Bili' nadigrali 'bijelo-plave' i odvojili se na vrhu! Zaigrao i Livaja
ZAIGRAO I MATKOVIĆ

VIDEO Hajduk - Osijek 2-0: 'Bili' nadigrali 'bijelo-plave' i odvojili se na vrhu! Zaigrao i Livaja

Splićani sada imaju pet pobjeda i jedan remi u posljednjih šest ligaških nastupa. Hajduk se učvrstio na prvom mjestu ljestvice. Ima četiri boda više od Dinama koji će u nedjelju gostovati kod Istre 1961 u okviru ovog kola
FOTO Supruga trenera Martina Baturine ljepotom oduzima dah. Od bivšeg muža dobila je kuću
DANIELLA SEMAAN

FOTO Supruga trenera Martina Baturine ljepotom oduzima dah. Od bivšeg muža dobila je kuću

Elie Taktouk, bogati nigerijski biznismen, bio je oženjen libanonskom manekenkom Daniellom Semaan 1998. godine, ali su se razveli 2011. kada ga je Daniella napustila zbog Cesc Fabregasa, bivše zvijezde Arsenal

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025