Naše kadetkinje osvojile dvije medalje na EP-u u tekvandou

U Ateni je održano Europsko prvenstvo za kadete u tekvandou na kojem je sudjelovalo više od 500 natjecatelja, naši predstavnici okitili su se s dvije medalje!

Drugog je dana prvenstva Sara Rogin iz tekvando kluba Medvedgrad s tri pobjede osigurala broncu za Hrvatsku u kategoriji do 51 kilograma. Protutnjala je do polufinala, ali tamo je ipak bila bolja protivnica iz Turske.

Posljednji dan natjecanja bio je također slavodobitan za našu reprezentaciju, sjajna Katija Đerek iz Imotskog osvojila je broncu u kategoriji do 59 kilograma. Katija je odnijela pobjede protiv predstavnica Moldavije, Francuske i Danske, a na put do još sjajnijeg odličja je stala reprezentativka domaćina – Grčke.