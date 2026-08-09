Naše mlade odbojkašice su još jednom senzacionalno došle do pobjede: Pala je i Španjolska

Mlade hrvatske odbojkašice još jednom su briljirale na Svjetskom prvenstvu do 17 godina! Nakon senzacionalnog otvaranja i pobjede protiv favoriziranog Brazila (3-2), slijedio je poraz od Japana, ali naše odbojkašice niti 20 sati kasnije ostvarile su još jednu pobjedu protiv velikana. U susretu trećeg kola u skupini C pala je Španjolska.

Hrvatska je do pobjede došla nakon sata i 49 minuta igre rezultatom 3-1 u setovima (29:27, 25:22, 22:25, 25:19). Izabranice Svetlane Ilić sjajno su ušle u utakmicu i uzele prvi set nakon teške borbe i igre živaca u kojemu se igralo peon za poen. U drugom setu su Španjolke počele dominirati, ali kod rezultata 16-16, naše odbojkašice su ubacile u 'petu brzinu' i prešle u vodstvo koje nisu ispuštale do kraja seta.

Foto: hrvatski odbojkaški savez

Slijedio je nešto slabiji set naših predstavnica što su iskoristile iskusne Španjolke i smanjile zaostatak. Španjolke su nastavile odličnu, kontrolirani igru u četvrtom setu. Hrvatska se našla u problemu te joj gotovo ništa nije polazilo za rukom. Uslijedila je nevjerojatna serija 14:3 kojom je Hrvatska od 4:12 stigla do vodstva 18:15. Španjolska nije imala odgovor za vraćanje rezultata te je set pripao našim predstavnicama.

U hrvatskom dresu najefikasnije su bile Emilie Stojić i Erin Ivezić s 21 osvojenih poena, a svaka je dodala i po jedan blok te dva asa.

- Zadovoljna sam izvedbom djevojaka koje su odradile sve što smo dogovorile, bile disciplinirane i taktički dosljedne od prvog do zadnjeg poena. Španjolska je jako kvalitetan protivnik i svaka utakmica traži maksimalnu ozbiljnost, a naš fokus je isključivo na sljedećem susretu i nastavku dobrog rada bez opuštanja. Ekipa zna svoj posao, i to je ono što nas trenutačno vodi. Čestitam svima na pobjedi - rekla je izbornika nakon pobjede.