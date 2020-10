Naši prvoligaši zaradili su 37,5 milijuna eura, Slaven potrošio više od Hajduka, Rijeke i lokosa

Naši su prvoligaši odradili bolji ljetni prijelazni rok od, primjerice, prošlog. Hrvatski klubovi u ovom su prijelaznom roku uprihodili 37,53 milijuna eura, a prošle sezone tek 25,2 milijuna. Najviše je profitirala Lokomotiva

<p>Znate onaj film o meteorologu koji iznova proživljava isti dan? Da, '<strong>Beskrajni dan'</strong>. E, tako smo krajem ožujka pa, eto, sve <strong>donedavno</strong>, proživljavali dane u karanteni.</p><p>Ipak, <strong>nije</strong> bilo komično i romantično kao u spomenutoj filmskoj uspješnici. Posebno se to odnosilo na sport kojeg - nije bilo. Predviđao se kolaps ekonomije, dio sponzora se povukao iz klubova, a jako su se bojali hrvatski nogometni prvoligaši, koji ionako stalno moraju proizvoditi igrače kao na traci, pa ih brže-bolje prodavati.</p><p>Jasno, kad nemaš prihode od TV-prava, još manje od ulaznica i popratnih sadržaja, to je jedini modus operandi, moraš 'štancati'. Da bi preživjeli, hrvatski su klubovi morali prodavati još i više, a jasno je da to ne bi preživjela niti jedna klupska akademija, pa čak i da se zove La Masia.</p><p>Sa skepsom je dočekano ljeto, očekivala se paučina na kasi, ali... Mimo svih očekivanja, naši su prvoligaši odradili bolji ljetni prijelazni rok od, primjerice, prošlog. Hrvatski klubovi u ovom su prijelaznom roku uprihodili 37,53 milijuna eura, a prošle sezone tek 25,2 milijuna.</p><p>Ovih 37 i 'kusur' milijuna uzmite s rezervom, jer, u knjige nisu ušli transferi, primjerice, <strong>Amera Gojaka</strong>, koji je u Torino otišao na posudbu uz obavezni otkup ugovora sljedeće sezone za šest milijuna eura. Pobjednik prijelaznog roka je Lokomotiva, koja je ljeto završila u plusu od 10,8 milijuna eura. E, tu se vraćamo na početak priče. Moraš prodati da bi preživio, a onda pati rezultat.</p><p>HNL je definitivno izgubio na kvaliteti. Otišli su nogometaši poput Ive Grbića, Antonija Mirka Čolaka, Mirka Marića, Nikole More... Svi oni bili su nositelji igre u svojim klubovima i sad moramo čekati da nova imena <strong>isplivaju</strong>.</p><h2>Kako su trgovali?</h2><p><em>Cijene izražene u eurima, podaci preuzeti s Transfermarkta</em></p><p><u>Dinamo</u></p><p><strong>Došli: </strong></p><p><strong>Otišli:</strong></p><p>Dinamo je ljeto završio u plusu od 10,6 milijuna eura, a u jednadžbu <strong>nisu </strong>uračunati transferi Gvardiola, Gojaka i ,potencijalno, Marina. Najskuplje pojačanje jest Lirim Kastrati, koji je kupljen zimus iz lokosa, pa je samo ostao na posudbi do kraja sezone. Modri su pojačanja tražili diljem Europe i svijeta, doveden je stasiti Lauritsen, tražili su i lijevog beka Caspera Højera.</p><p>Zoran Mamić odlučio je malo pomesti po svlačionici, a izlazna vrata pokazana su 'Bjeličinim igračima'. Moro je htio otići pod svaku cijenu, Kadzioru se, kažu, žena nije htjela vratiti u Zagreb, Gvardiol nije bio toliko zagrijan za odlazak, ali željeli su ga prodati da pokrpaju rupe u proračunu. Dilaveru su prvo rekli da ne računaju na njega pa ga stavili u prvih 11, pa ga ipak prodali. Tko tu koga?</p><p>Dominik Livaković ostaje u klubu, iako se za njega raspitivao francuski Rennes, zadržane su najjače karike poput Mislava Oršića i Brune Petkovića i to je najveći dobitak. Prijelazni rok završio je za sve klubove liga petice, a u Hrvatskoj traje do 19. listopada pa možda uleti još kakvo pojačanje.</p><p>Deficitaran je lijevi bok. Leovca muče ozljede, Daničić je pokazao da (još) nije taj. Iako, ako će dovoditi igrače u 'menadžerskim rikvercima', kao Moubandjea, neće tu biti kruha. Obrana će donekle biti osigurana povratkom rekonvalescenta Perića i ostankom Gvardiola na posudbi. Prema naprijed se čeka da Tolić uhvati korak, Kastrati je naznačio potencijal i to sad izgleda solidno.</p><p>Istjecao je rok za prijavu A liste za Europsku ligu pa je u finišu Menalo poslan na kaljenje u Rijeku, a još preostaje riješiti statuse oporavljenika Leškovića i Atiemwena.</p><p><u>Lokomotiva</u></p><p><strong>Došli:</strong></p><p><strong>Otišli:</strong></p><p>Lokomotiva je, zasad, ostvarila najveći profit. Na odštete su potrošili 150 tisuća eura, a inkasirali su gotovo 11 milijuna eura. Sretnik za kojeg su platili odštetu jest kapetan albanske U-21 reprezentacije, Kallaku. Pokazao je potencijal, u osam utakmica ove sezone jednom je zabio i jednom asistirao. Još mu je sve prebrzo, ali naviknut će se na ritam, potencijala ima, ne sumnjamo da će ga Goran Tomić izbrusiti.</p><p>Momčad s Kajzerice igra loše na početku sezone, ali ovakvu rasprodaju ne bi preživjeli ni puno moćniji klubovi. Alex Dos Santos iz Atletico Madrida nije se pokazao kao pojačanje, ali bit ćemo pošteni i dati mu još nešto vremena. Bez Ive Grbića Lokomotiva je postala momčad koja prima najviše golova u HNL-u. </p><p>Svježu krv trebali bi dati Ćuže i Đira iz Dinama, ali Tomić još traga za pravim napadačem. Stigao je iskusni Jelavić, ali njega, kao i Budimira, muče ozljede. U HNL se vratio srebrni iz Rusije, Pivarić. Dobio je pola sata protiv Istre, igrat će na lijevom krilu i bit će zanimljivo vidjeti kako će to izgledati. </p><p><u>Osijek</u></p><p><strong>Došli:</strong></p><p><strong>Otišli:</strong></p><p>Otišao je prvi strijelac Marić, ali izvrsno ga je zamijenio Miérez. Prava je šteta što <strong>Nenad Bjelica</strong> u Osijek nije došao ranije, možda bi imao više vremena za bolje snimiti situaciju. Iako, svi potezi koje je povukao čine se logičnima. Na lijevi bok je stigao Jurčević bez odštete, a već izgleda kao pravi jackpot. Valjda će se sad Talys uozbiljiti, <strong>stagnira </strong>već neko vrijeme.</p><p>Španjolac Caro mora uhvatiti formu, dugo nije igrao. Zaoštrit će konkurenciju pa bi i Škorić, koji je u zadnje vrijeme igrao u nešto lošijoj formi, trebao izgledati bolje. Problem zadnjeg veznog riješen je dovođenjem Vukovića, koji je na toj poziciji bio jedan od boljih u snažnoj portugalskoj ligi. Bjelica je uočio da osječka krila zabijaju premalo golova pa je doveo Bohara, koji zadnjih par sezona u tom segmentu ima izvrsnu statistiku.</p><p><u>Rijeka</u></p><p><strong>Došli:</strong></p><p><strong>Otišli:</strong></p><p>Rijeka je prodajama napunila blagajnu s gotovo četiri milijuna eura, a nešto manje od tri milijuna sjest će i za plasman u skupine Europske lige. Nije loše.</p><p>Ipak, Rijeka je ostala bez najboljeg strijelca Čolaka. Navijači Rijeke očekivali su više novca za hrvatskog reprezentativca, ali, da je veće ponude bilo, ne sumnjajte da bi ga Mišković i kompanija prodali za veći iznos. Talentirani Pandur nije mogao odoljeti zovu Ivana Jurića i Serie A pa se skrasio u Veroni. </p><p>S plaće je skinut skupi, a često ozlijeđeni Gorgon, koji je 'poklonjen' Pogonu. Rožman nema budžet kao Kek nekad, ali uspio je posudbama Menala i Kulenovića 'sklepati' solidnu družinu. </p><p><u>Hajduk</u></p><p><strong>Došli:</strong></p><p><strong>Otišli:</strong></p><p>Hajduk je zaradio ipak nešto manje novca no što je očekivao. Milijunski transfer napravio je samo Albanac Ismajli, koji je otišao u Serie A. Kapetan Juranović prodan je za mršavih 400.000 eura. Zanimljiva je situacija s Gyurcsom. Mađar se vratio s posudbe iz domovine nakon vrlo dobre sezone, a odmah po povratku kazao je da nema namjeru ostajati u Split. Ipak, ne samo da je ostao, nego je na početku ove sezone jedan od glavnih igrača, a klub mu, barem zasad, nema namjeru produljiti ugovor. Novi slučaj Hamza?</p><p>Pomalo je nevjerojatno da je nakon 20 golova u HNL-u ostao Mijo Caktaš. Nije tajna da je najplaćeniji igrač 'bilih', ali i on je ušao u zadnju godinu ugovora. Možda je prošao i zadnji vlak da se na njemu zaradi ozbiljniji novac...</p><p><u>Slaven Belupo</u></p><p><strong>Došli:</strong></p><p><strong>Otišli:</strong></p><p><strong>Tomislav Stipić</strong> dobio je u Slaven Belupu odriješene ruke. Nevjerojatno zvuči podatak da je koprivnički klub na odštete potrošio više od Rijeke i Hajduka. <strong>Najskuplje </strong>pojačanje jest nekadašnji mladi njemački reprezentativac Knöll, koji je došao za 250 tisuća eura. </p><p>Stigao je iz Intera Nizozemac Van Bruggen, ali još se <strong>nije </strong>ustalio u prvih 11. Ako bude dobar kao u Interu, uskoro i hoće. Financijski mir klubu su osigurali sponzori, ali i prodaja Šarlije u turskog prvoligaša Ankaragücü. Sjelo je na račun kluba s Kušek Apaša nemalih 350 tisuća eura. </p><p>Kristijan Lovrić, Marko Tolić i još neki igrači dokazali su da i 2. HNL vrvi fenomenalnim igračima. Slaven je odlučio istražiti taj bazen pa su dovedeni Maglica, Iličić i Jukić, koji još čekaju na pravu priliku.</p><p><u>Gorica</u></p><p><strong>Došli:</strong></p><p><strong>Otišli:</strong></p><p>Blagajnu Gorice napunio je Senegalac Ndiaye. On će, kad ga Turci otkupe, Gorici donijeti milijun i pol eura. Začudo, u svlačionici je ostao Kristijan Lovrić, za kojega su neki jaki europski klubovi slali upite, ali nije se realiziralo. Ostao je i Kristijan Kahlina. Golmana Gorice vabio je <strong>Dijon</strong>, ali i Osijek, koji ga je htio dovesti kao zamjenu Ivušiću. Kahlina se na obje ponude - zahvalio.</p><p>Ndiayea je u vrhu napada zamijenio misteriozni Dieye. Dajmo Senegalcu još malo vremena, možda se pokaže kao pojačanje. Pravi potez direktora Nikoličiusa i uprave kluba bilo je zadržavanje Ognjena Mudrinskog. Ostat će igrač Jagiellonije na posudbi još godinu dana, već je zabio pet golova u 1. HNL.</p><p>Trener <strong>Valdas Dambrauskas</strong> odlučio se ove godine za prokušani kadar. Prilika za inozemnu zaradu pružila se Čanađiji, a klub ga je korektno pustio. Na posudbu su u drugu ligu poslani Gadže i Šroler, a baš potonji oduševljava u dresu zaprešićkog Intera. Spudić je otišao u susjedni Kurilovec i bit će značajno pojačanje u pohodu na ulazak u 2. HNL.</p><p><u>Istra 1961</u></p><p><strong>Došli:</strong></p><p><strong>Otišli:</strong></p><p>Ivan Prelec je za otkazivanje suradnje praktički saznao preko medija. Tako je izgledao početak sezone u pulskom prvoligašu. Momčad je uoči prvog kola i gostovanja na Poljudu samoinicijativno trenirao Tihomir Bulat, trener golmana, a potom ju je, kao prijelazna opcija, u ruke dobio Danijel Jumić.</p><p>Pribojavali su se mnogi da će se baskijska grupacija povući iz kluba, pojačanja nije bilo. Ipak, Alaves je Istri pružio ruku spasa i sad taj kadar s novim trenerom Faustom Budicinom izgleda nešto bolje.</p><p>Golman Josip Čondrić prodan je u ruskog prvoligaša Rotor, raskinuti su ugovori s Obengom i Rufatijem, koji su često bili u kombinacijama za prvih 11, a kao najveće pojačanje valja izdvojiti Navarra. Španjolac ima 23 nastupa za prvu momčad Betisa, a ostvario je i dva gola uz dvije asistencije. Zvuči jako dobro.</p><p>Iz Lokomotive su dovedeni Halilović i Hujber, dečki koji imaju iskustva u 1. HNL, a kao veliko pojačanje već se pokazao i dokazao Matej Vuk, Međimurac koji je u Pulu došao na posudbu iz Rijeke. Vuk ima nogomet u malom prstu, prodoran je, pravi dribler i mogao bi biti otkriće.</p><p><u>Varaždin</u></p><p><strong>Došli: </strong></p><p><strong>Otišli:</strong></p><p>Samir Toplak uvjeravao je krajem prošle sezone da će mu na okupu ostati gotovo svi posuđeni igrači. Uspio je zadržati Drožđeka i Đuraseka, ali Rijeka je povukla Mamića i Nevistića, a Hajduk Teklića. Ajde, 'bili' su se donekle 'iskupili' tako što su im poslali Skorupa i Delića.</p><p>Ipak, nitko nije računao da će Toplak ostati bez stupa obrane. Rodin je zbog bizarne klauzule u ugovoru (5000 eura za svaku odigranu utakmicu za Varaždin) otišao za 65 tisuća eura u Poljsku. Japanac Urata dočekan je s puno skepse, ali brzo je uhvatio mjesto u prvih 11 i već je ostvario dvije asistencije u 1. HNL.</p><p><u>Šibenik</u></p><p><strong>Došli:</strong></p><p><strong>Otišli:</strong></p><p>Šibenik je u prvu ligu ušao s puno skepse. Tražio se investitor, a Kolumbijci su ponudili <strong>slamku spasa</strong>. Nisu ušli s pompoznim najavama pa to, barem zasad, izgleda obećavajuće. Doveli su na posudbu Kolumbijce Nievu i Mesu, rješavaju se papiri za još jednog. </p><p>Na posudbu je iz juniorske momčadi Reala doveden Martin, dobio je nekoliko minuta protiv Osijeka i oduševio je minijaturama. Znanje ima, možda bude od koristi treneru Krunoslavu Renduliću.</p><p>Od svih pojačanja <strong>najbolji </strong>je dojam ostavio mladi Anočić, koji je odlučio završiti priču s Romom. Šibenik mu je možda zadnji vlak da oživi karijeru.</p>