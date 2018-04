Naši stručnjaci su složni: Dajte nam VAR i spasite nogomet!

To je bez ikakve sumnje u cijeloj Europi bilo pitanje dana. Od juga pa do hladnog sjevera. Cijeli je kontinent, vjerojatno i cijeli planet, raspravljao o tome je li bio penal za Real u 93. minuti. Logično, i kod nas su mišljenja trenera i stručnjaka potpuno podijeljena.

Mateo Beusan ostao je pri svome i jutro poslije utakmice nam je ponovio:

- Intenzitet nije dovoljan da bi se svirao penal, pogotovo u 93. minuti. Naravno da će Uefa stati iza suca, reći da je donio hrabru odluku, ali ta odluka nije bila razumna. Pogriješio je.

Beusan smatra kako engleski sudac Michael Oliver nije imao isti kriterij.

- Pa veći je prekršaj bio onaj na Ronaldu u prvom poluvremenu, a tad nije svirao penal. Svirao ga je u sudačkoj nadoknadi, da to svirate morate, biti sto posto sigurni. Drago mi je da se svi španjolski sudački stručnjaci, i to redom iz Madrida, slažu s mojim mišljenjem - kaže Beusan i nastavlja:

- VAR je itekako potreban nogometu.

I ova situacija to pokazuje.

S njim se slaže i Joško Jeličić.

- Više od svega mi govori reakcija Buffona, bio je tri metra od mjesta događaja i ja mu vjerujem. Sjetite se kako je nakon 3-0 čestitao Realu u Torinu. Tužno je ovo vidjeti, tužno je da se ovako oprašta. Teško da bi ovakvu situaciju sudili na drugoj strani - rekao je Jeličić u studiju HTV-a nakon utakmice, a jučer nam se kratko javio:

- Naravno da nisam promijenio svoje mišljenje, ostajem pri njemu.

Igor Cvitanović je, priznaje, veliki navijač Real Madrida. No i on smatra kako je klub za koji navija uz sudački poguranac prošao u polufinale.

- Realovac sam, ali to nije penal. Jednostavno je, Lucas Vazquez je inscenirao taj kontakt. To nije bilo dovoljno da se u takvoj situaciji i u toj minuti svira penal - smatra Igor Cvitanović.

'Ma to se u 93. svira samo ako mu skine glavu'

Otto Barić bio je razočaran, on je inače veliki zagovornik videotehnologije.

- Ma to se u 93. minuti takve utakmice svira samo ako mu ‘skine glavu’ - bijesan je inače mirni Herr Otto.

- Sudac je trebao pustiti tu situaciju. Najžalosnije je što to sigurno ne bi svirao na drugoj strani. VAR se mora uvesti na što više utakmice i u što više liga, pogotovo u Ligi prvaka. S njim bi se izbjegle ovakve situacije. Sudac bi mirno mogao pogledati snimku, bilo bi puno manje pogrešaka - uvjeren je bivši izbornik.

Naravno, ima i onih koji smatraju kako engleski sudac nije pogriješio, da je itekako ispravno odlučio u toj, sad već famoznoj, 93. minuti u Madridu.

'Sudac je pravilno dosudio'

- Pogledao sam snimku te situacije 15 puta. Problem je desna ruka. Benatia očito njom gura Lucasa - rekao nam je legendarni Blaž Slišković, trener prvaka BiH Zrinjskog iz Mostara, i dodao:

- Noga nije problem, po meni njom čisto izbija loptu, ali je prekršaj bio prije. Teško je bilo sucu donijeti ovakvu odluku, ali je, ja bih rekao, pravilno postupio.

Igračima Juventusa teško je bilo prihvatiti ovakvu odluku, talijanski mediji “razapeli” su suca Olivera, ali ima i onih koji se dobro sjećaju trenutaka u kojima je Juventus u Serie A naslove osvajao zahvaljujući sucima.

S puno ljudi sam razgovarao o penalu, mišljenja su vrlo podijeljena. Pedeset posto smatra da je bio, pedeset posto da nije. Po meni je to bila dobra odluka, rekao nam je Nenad Bjelica, trener Lecha.

U poljskoj ligi postoji VAR.

- Ne znam bi li sudac promijenio odluku da je gledao snimku. Odmah je reagirao, bio je toliko siguran u svoju procjenu - kaže Bjelica, koji je nedavno izgubio derbi poljske lige s Lechom od Legije 2-1 nakon dvojbenog penala u samoj završnici utakmice u Varšavi.

- Szymon Marciniak je sudio tu utakmicu. Za mali, nenamjerni dodir rukom je svirao penal za Legiju, ali nije bio dosljedan - kaže Bjelica.

Imaju različite kriterije

- Pa tri dana poslije isti sudac vodio je uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka između Tottenhama i Juventusa. Na Wembleyu je Benatia igrao rukom, isto tako slučajno, isto tako je ruka bila iznad glave, a on je pustio igru. Nije svirao penal za Tottenham, a protiv nas ga je za gotovo istu situaciju svirao. Nisu mi baš jasni ti sudački kriteriji. U jednoj utakmici tvrde kako se drže pravila, onda u drugoj utakmici sami pogaze ista pravila - kaže Nenad Bjelica.

Kod nas se već godinama priča o suđenju, posljednjih je tjedana to glavna tema našeg nogometa, ali ne griješe samo naši suci. Sjetite se samo utorka i utakmice Manchester City - Liverpool. Pa City je prvi gol zabio nakon čistog prekršaja, a drugi mu je “ukraden”. To je samo dokaz kako je VAR itekako potreban Ligi prvaka.

Treneri žele VAR

- Apsolutno sam za VAR - poručio je trener Osijeka Zoran Zekić, kojemu je žao što je Juventus iz Lige prvaka ispao zbog ovakvog penala.

- Bilo bi poštenije da je utakmica otišla u produžetak, da se vidi tko je bolji. Ovako će se o ovom penalu još dugo raspravljati - kaže Zekić.

I bivši nogometaš i trener Dražen Besek je za VAR, ali smatra kako bi u ovoj situaciji teško pomogao sucu.

- Da je VAR bio na utakmici Cityja i Liverpoola, onda Cityju ne bi bio poništen čisti gol. Nisam siguran da bi Oliver u Madridu promijenio svoju odluku i da je pogledao snimku. Jednostavno, bilo je to njegovo uvjerenje. I to daje draž nogometu. Ovakve rasprave je li bio penal ili nije bio penal. To nogomet čini posebnim - rekao je Dražen Besek.

1. Dovoljan intenzitet, pravi trenutak...

Mišljenja su podijeljena, ni nakon snimke nije sto posto jasno je li start Benatije na Lucasu bio za penal.

2. Roma napravila čudo unatoč spornom penalu

U prvoj utakmici četvrtfinala Barcelona je pobijedila Romu 4-1, pokazalo se nedovoljno, a vjerojatno nije trebalo biti ni toliko uvjerljivo. Start Barcelonina beka Semeda na Edinu Džeki mnogi bi procijenili kao penal, no sudac je to prešutio...

3. Toliko oštećeni da je i Pep izgubio kontrolu

Neopravdano poništen gol Leroya Sanea, koji bi Cityju donio 2-0 u lovu na Liverpool, samo je nastavak niza. City je u prvoj utakmici primio gol iz zaleđa, a i tad mu je poništen gol Gabriela Jesusa. Dojam je, također regularan. Nije ni čudo da je Pep poludio...