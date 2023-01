Nasilnici zlostavljali djevojku u Londonu, policija nije reagirala. A onda je došao bivši UFC prvak

Andrej Arlovski (43) bjeloruski je MMA borac i nekadašnji UFC prvak. Novu godinu proveo je u Londonu s obitelji, a kada je izašao iz jednog restorana, dočekale su ga ružne scene.

Nekoliko muškaraca maltretiralo je jednu djevojku, a policija, koja je bila u blizini, nije reagirala jer se ne žele miješati u sukobe između izbjeglica. Nitko joj nije pokušao pomoći, nije mogao shvatiti kako drugi ljudi mogu gledati dok ju maltretiraju pa je sam odlučio reagirati.

- S obitelji sam izašao iz restorana. Ugledao sam trojicu ili četvoricu Albanaca na ulici. Jedan je već udario djevojku, omotao je njenu kosu oko svoje šake i povlačio ju je za kosu. Izgledalo je kao da ju želi udariti koljenom u lice - rekao je Arlovski u intervjuu koji je objavljen na YouTube kanalu Ushataika.

Poslagao ih je kao metar drva.

- Došao sam do njih i rekao: 'Sretna vam Nova godina, što to radite?' Jedan od njih mi je rekao da se ne miješam, a naravno da je bio pijan. Drugi mi je stajao s lijeva i udario me tako da me zakačio po uhu. Nisam oklijevao, odgurnuo sam ga, a desnicom sam nokautirao tipa koji je držao djevojku. Desnim aperkatom sam to napravio. Nastala je tučnjava, a oni su ubrzo pobjegli. Čak je i moja supruga bila spremna napasti ih. Htjeli to ili ne, morao sam intervenirati. I sina učim da brani slabije - rekao je Arlovski koji je pokazao kako se prava gospoda ponašaju kada treba nekome pomoći u nevolji.

Arlovski je u karijeri odradio 57 mečeva u MMA, uz 34 pobjede i 21 poraz. U najjačoj svjetskog organizaciji UFC-u odradio je čak 23 meča, a kruna karijere bila je 2005. godine kada je osvojio pojas u teškoj kategoriji.

