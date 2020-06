Naslov koji se neće ni proslaviti, Bjeličina brza čestitka i veliki upitnici oko Igora Jovićevića...

Dinamo je 21. naslov hrvatskog prvaka osvojio u već trećem ovosezonskom kolu u kojem ni Dinamo ni Hajduk ni Rijeka nisu pobijedili. No, pretkola Lige prvaka su blizu, a igra blijeda

<p><strong>Ivan Bošnjak</strong> zabio je gol za pobjedu 1-0 nad Osijekom, a 10.000 navijača na maksimirskim je tribinama slavilo povratak pehara. Rijeka je kiksala u Velikoj i izgubila od Kamen Ingrada 1-0, branitelj Hajduk već je ranije detroniziran i tri kola prije kraja pjenušac na terenu i dinamovci u majicama "Prvaci".</p><p>Tjedan dana kasnije došla je i službena proslava, 30.000 gledatelja, pobjeda 1-0 nad Hajdukom, gol <strong>Luke Modrića</strong>, vožnja otvorenim busom kroz Zagreb...</p><p>Tako je u svibnju 2006. počela serija koju nitko nije očekivao, dominacija kakvu je u 21. stoljeću u Europi uspio ostvariti još samo BATE Borisov u Bjelorusiji. Tada je Dinamo osvojio osmi naslov prvaka Hrvatske, a u narednih 14 godina 'naštancao' ih je još 13. </p><p>Nažalost, većinu njih slavio je pred šačicom navijača, nizale su se rekordne prednosti pred doprvakom, sve je rjeđe to bio najveći rival Hajduk, Dinamo je postao toliko moćan da se naslov prvaka Hrvatske podrazumijevao. Jedino je <strong>Damir Mišković</strong> s Rijekom 2017. nakratko prizemljio "plave".</p><p>No, ove godine proslava naslova, 21. u HNL-u, je i najčudnija. Dinamo je (opet) kiksao, a pehar su mu u ruke dan kasnije ubacili rivali svojim porazima. Dakle, ništa od spontanog slavlja na terenu (koje bi bilo da je Dinamo u subotu pobijedio Goricu), a nakon što se ponovno razbuktava korona virus, lako moguće da ga ne bude uopće. Nakon zadarskog slučaja, izgledno je da se i nogometne tribine opet zatvore, a možda i utakmice zabrane...</p><p>- Čestitke mojim suradnicima, mojim bivšim igračima i navijačima na tituli prvaka - brzo se nakon Hajdukova poraza od Lokomotive oglasio <strong>Nenad Bjelica</strong>.</p><p>Iako je to njegova titula. Ako ćemo realno - ma koliko to zločesto zvučalo - <strong>Igor Jovićević</strong> sa svega sedam bodova iz četiri utakmice samo ju je potvrdio, a i to je predugo odgađao. I dočekao je matematičko osiguravanje dan prije nego što će obilježiti dva mjeseca na klupi.</p><p>I to u kolu koje je već treće ove sezone u kojem ni Dinamo ni Hajduk ni Rijeka nisu pobijedili! Dinamo je remizirao u Velikoj Gorici 0-0, Rijeka izgubila od Slavena 1-0, a Hajduk od Lokomotive 3-2. Zanimljivo, prva dva ovosezonska kola u kojoj velika trojka nije pobijedila bila su 4. i 22., u kolovozu i veljači, kada su bili - isti parovi!? U oba navrata Dinamo nije uspio pobijediti u Osijeku (1-0 pa 0-0), Rijeka u Velikoj Gorici (0-0 pa 2-0), a Hajduk u Koprivnici (oba puta 2-1).</p><p>I premda u Dinamu zapravo već godinama gledamo isti film, nabijanje razlike u jesenskom pa blijede partije u proljetnom dijelu sezone, kada treneri već isprobavaju opcije za Ligu prvaka, nad Igorom Jovićevićem već je velik pritisak. Jer Dinamo igra loše, a do početka vrlo škakljivih kvalifikacija za Ligu prvaka, gdje se sve usim playoffa igra na jednu utakmicu, a domaćina određuje ždrijeb, ostalo je malo vremena i nema priprema. <strong>Oršić</strong>, Gojak, Theophile i još neki igrači su izvan forme, Gavranović odlazi, Čolak je navodno skupa želja, stiže prijelazni rok gdje bi moglo biti interesa za Livakovića i Petkovića...</p><p>Da, tu je i mač povijesti: zadnji i jedini put kad je trener Dinama 2 uskočio na klupu prve momčadi zbog odličnih rezultata s dječacima iz juniorske momčadi, Dinamo je doživio ponajveći europski debakl u povijesti i ispao je od albanskog Skenderbeua u pretkolu Europske lige. <strong>Mariju Cvitanoviću</strong> brzo su zaboravljeni svi uspjesi s juniorima...</p><p>Ako Jovićević u kolovozu i rujnu uspije izboriti Ligu prvaka (ma čak i skupinu Europske lige), sve ove loše partije zaboravit će se. U protivnom, puno će kibica govoriti: "Ma, odmah u lipnju rekao sam ti da to nije to"...</p>