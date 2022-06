Natjecanje golmana u Vranjicu: Stiglo je čak 187 talenata...

I ove godine bit će to pravi spektakl, Rat vratara, u organizaciji trenera Milenka Bikića ima svoje deveto izdanje. Turnir će se od petka do nedjelje održati u Vranjicu, na terenu s umjetnom travom, a sudjelovat će 187 vratarki i vratara iz Hrvatske i inozemstva podijeljenih u 8 dobnih kategorija (od vratara rođenih 2005. godine, pa do rođenih 2012. godine).

Bit će uzbudljivo, Rat vratara nudi dinamiku, eksplozivnost, dramatiku, u tri minute koliko traje jedan dvoboj vratari moraju pokazati sve odlike koje imaju, kako fizičke sposobnosti, tako i umijeće vladanja loptom.

- Svi jedva čekamo početak, ove godine imamo više sudionika nego prošle. Posebno me raduje što će se natjecati vratari ukrajinskog Šahtara, a sva djeca iz tog kluba bit će naši gosti na turniru. Uz mene je tu niz volontera, svi radimo od jutra do mraka kako bi sve bilo na najvišem nivou, a posebno zahvaljujem mojim kolegama i prijateljima Stipi Pletikosi, Ivanu Kataliniću, Tončiju Gabriću, Vladimiru Baliću, Ivici Roguljiću, Vatroslavu Mihačiču i ostalima bez kojih Rat vratara ne bi imao ovu posebnu draž koju nudi - kazao je Bikić.

Dakle, u petak natjecanja počinju u 11 sati, poslijepodne je svečano otvaranje, u subotu se nastavljaju kvalifikacije, a u nedjelju su na rasporedu finalni dvoboji.

