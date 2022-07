Navala na godišnje: Dinamo se pohvalio interesom navijača

U Maksimiru opet velike gužve. Zagrepčani su jučer u prodaju pustili godišnje ulaznice, što je izazvalo veliko zanimanje među navijačima hrvatskog prvaka.

Prvog dana prodano je više od pola kapaciteta predviđenog za godišnje ulaznice za zapad dolje, pohvalili su se iz kluba.

Podsjetimo, ove sezone godišnje ulaznice vrijede za sve domaće utakmice Dinama (HNL, Kup, Superkup, Europa), a prodaju se po cijenama: Sjever dolje i gore po 700 kuna, Zapad gore 1100 kuna, Zapad dolje 1800 kuna. Vlasnici godišnjih ulaznica imat će pravo prvokupa za sve gostujuće utakmice u svim natjecanjima.

Ulaznice se mogu kupiti od ponedjeljka do subote od 11 do 19 sati do obavijesti o prestanku prodaje, a dostupne su i putem interneta.

Naravno, članovi kluba imaju određeni popust, a čini se kako bi Dinamo ove sezone, prema prvim gužvama, mogao imati još veću podršku navijača na svim maksimirskim dvobojima.

