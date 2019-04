Navala za Kauboje! Hrvatska i Srbija ipak igraju u Štark areni

Hrvatska i Srbija trebali su u četvrtak igrati u Pionir areni u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2020., no srpski rukometni savez je samo dva dana prije odlučio prebaciti utakmicu u velebnu Arenu Štark! Savez je promijenio dvoranu jer samo dan poslije u Pioniru igraju Crvena Zvezda i Budućnost prvu utakmicu finala ABA lige.

Dvorana koja može primiti oko 18 tisuća gledatelja će sigurno biti puna, no to nije ništa novo za Kauboje. Bit će to repriza polufinala Europskog prvenstva 2012. kada je Srbija bila domaćin, a tada su nas pobijedili 26-22 u nevjerojatno neprijateljskoj atmosferi. Slični su uvjeti nas očekuju i u četvrtak, no naši igrači su već navikli na te stvari.

Srpski rukometni savez je odlučio i nagraditi navijače s besplatnim ulaznicama.

Hrvatska je nakon dva kola prva na tablici sa stopostotnim učinkom nakon pobjeda protiv Švicarske i Belgije, a Srbi su remizirali s Belgijom i izgubili od Švicarske.

Kauboji i Orlovi su tijekom povijesti igrali 11 puta, a naši rukometaši su šest puta pobijedili, četiri puta izgubili i jednom smo remizirali, a to je bilo na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj 2011. godine kada je Domagoj Duvnjak promašio zicer u zadnjim sekundama za pobjedu. Posljednji put su nas Srbi pobijedili upravo na Euru 2012., a od tada su Kauboji zaredali četiri pobjede, od čega je zadnja bila na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj prošle godine.