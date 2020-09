Rakitić: Vraćam se mojoj Sevilli! A Barca... Sve ima početak i kraj

Rakitić je sjajan i kao osoba i kao igrač, jako je kvalitetan pa će nam doista dobro doći. To je igrač koji nam je već bio dao puno toga, a sad ć opet, kaže Navas o starom/novom suigraču Rakitiću

<p>Sevillin kapetan <strong>Jesus Navas</strong> (34) je naglasio kako je povratak <strong>Ivana Rakitića</strong> u Sevillu velika vijest, jer je hrvatski nogometaš već bio puno doprinio klubu tijekom prethodnog boravka ondje od 2011. do 2014. godine.</p><p> - Rakitićev transfer je velika stvar. To je igrač koji nam je već bio dao puno toga, a u Barceloni mu je također išlo dobro - izjavio je Navas na konferenciji za medije u kampu u madridskom predgrađu Las Rozas, gdje se Španjolska priprema za utakmicu s Njemačkom.</p><p>Desni bek Navas i Rakitić dijelili su svlačionicu Seville od siječnja 2011. pa sve do lipnja 2013. kada je Navas bio otišao u Manchester City. Prije tri godine se vratio u Sevillu, gdje će se opet susresti sa starim suigračem.</p><p>- Rakitić je sjajan i kao osoba i kao igrač, jako je kvalitetan pa će nam doista dobro doći - napomenuo je Navas.</p><p>- Sevilla iz godine u godinu samu sebe nadmašuje, izrazito je ambiciozna. Nadam se da ćemo nastaviti ovako jer nam je prošla godina bila doista dobra - dodao je kapetan koji je prošli mjesec podigao pehar Europske lige.</p><p>Dokapetan hrvatske reprezentacije Ivan Rakitić otišao je u utorak iz Barcelone te potpisao četverogodišnji ugovor sa Sevillom, priopćila su dva kluba. Sevilla će Barceloni platiti 1,5 milijuna eura te bi joj trebala isplatiti još 9 milijuna kroz varijabilni dio, što će ovisiti o nastupima igrača.</p><p>'Ivan se vraća doma', istaknula je Sevilla na svojoj internetskoj stranici gdje je navela kako je potpisao ugovor do 30. lipnja 2024. godine. </p><p>Rakitić je za Sevillu nastupao od siječnja 2011. do lipnja 2014. te je s njome osvojio Europsku ligu. U posljednjoj sezoni je bio kapetan momčadi, a u Sevilli je upoznao i svoju suprugu <strong>Raquel Mauri</strong>. Nakon 149 nastupa bio je otišao u Barcelonu.</p><p>Sada ga je u klub vratio Sevillin sportski direktor <strong>Monchi</strong> koji ga je prije devet godina bio kupio iz Schalkea. Rakitić će na sredini terena zamijeniti argentinsku 'desetku' <strong>Evera Banegu</strong> koji napustio klub nakon isteka ugovora. Prvi nastup bi mogao imati u Europskom superkupu protiv Bayerna.</p><p>- Barcelona želi javno izraziti zahvalnost Rakitiću na njegovoj odanosti i predanosti te mu želimo puno sreće i uspjeha u budućnosti- priopćili su s Nou Campa. U priopćenju je navedeno i kako će Sevilla platiti 1,5 milijuna eura, te 9 kroz varijabilni dio.</p><p>Rakitić je tijekom šest godina u Barceloni osvojio 13 titula od čega jednu Ligu prvaka i četiri prvenstva. Odigrao je 310 utakmica, zabio 36 golova i upisao 40 asistencija. On je četvrti stranac s najviše odigranih utakmica u povijesti Barcelone nakon Južnoamerikanaca <strong>Lionela Messija</strong>, <strong>Danija Alvesa</strong> i <strong>Javiera Mascherana</strong>.</p><p>- Barcelona mi priprema oproštaj, posjetit ću momčad i fotografirati se sa svim trofejima koje sam osvojio u proteklom šestogodišnjem razdoblju. Bilo mi je jako lijepo, s Barcelonom sam doživio najveće trenutke u mojoj klupskoj karijeri, ali: svaka priča ima svoj početak i kraj! Moja je klupska budućnost u Sevilli, uz koju me također vežu drage uspomene. Očekuju me novi izazovi. Vraćam se u: moju Sevillu! - rekao je Rakitić za <a href="https://hns-cff.hr/news/21655/rakitic-s-barcelonom-nezaboravno-ali-vrijeme-je-za-nove-izazove/">službenu stranicu</a> HNS-a.</p>