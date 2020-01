Navijač Evertona u kupaćim gaćicama 'zaronio' na travnjak

Na susretu 3. kola FA Kupa, prije nego li je momčad Jurgena Kloppa pobijedila gradskog rivala Everton, jedan je navijač plave momčadi odlučio privući pozornost, ali iz humanitarnih razloga.

Već je na putu do stadiona hodao u kupaćim gaćicama, popularnom "Speedo" modelu sa zimskom kapom na glavi dok je u ruci držao kantu ukrašenu navijačkim šalovima. Ne, nije bilo vani 40 stupnjeva i da, bio je jedini ovako "skockan". To je, naime, već popularni navijač Evertona, Michael Cullen poznat pod nadimkom "Speedo Mick" (55).

Njegov je cilj, naime, bio prikupiti 100.000 funti za potrebitu djecu i to je učinio hodajući s kantom od John O' Groatsa do Land's Enda (oko 1610 km), a finiš linija bio je upravo Anfield i veliki derbi.

So cold so windy. #Speedomick #1000mile #charitywalk in me #Shreddies #Johnogroats to #Landsend Make sure you put a coat on before you leave the house 🥶👍@beefybotham @everton @ALANMYERSMEDIA pic.twitter.com/uFQYA2hOBp