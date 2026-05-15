Navijači iz 'Mi Hrvati' spremaju neviđeni spektakl u Dallasu

Navijačka skupina hrvatske reprezentacije Mi Hrvati, punim nazivom ‘Hrvatsko navijačko veleposlanstvo (CFE) Mi Hrvati’, objavila je najavni video kojim najavljuje veliko iznenađenje, pravi navijački spektakl na ulicama Dallasa 16. lipnja! Zasad su detalji ovog događaja još tajna, ali je udruga već ranije najavila da će organizirati i javno gledanje utakmica SP-a u Hrvatskoj.

Čak 39 dana vijorit će se hrvatske zastave na Trgu bana Josipa Jelačića gdje će biti i VIP zona za djecu do 14 godina u čuvanom prostoru odmah ispred pozornice, a prednost će imati djeca sa poteškoćama u razvoju iz svih udruga i onih koje tradicionalno pomažu (Vukovarski leptirići, Lastavice, Nazorova, Hrv. zaklada za djecu i brojne druge).

Djeci će se za vrijeme trajanja utakmica besplatno dijeliti napitci, grickalice i navijački rekviziti.