Navijač koji je prekinuo susret Uniteda imao je lažne pištolje!

U Manchester Unitedu kreću u ozbiljnu procjenu stanja sigurnosti nakon istrage koja je utvrdila kako je navijač na stadion prošvercao dva plastična pištolja, piše Daily Mail.

Radi se o navijaču koji je utrčao na teren na utakmici Manchester Uniteda i Juventusa u Ligi prvaka, a u čijem su ruksaku pronašli lažne pištolje.

Manchester United 23. listopada dočekao je Juventus u Ligi prvaka. Talijani su slavili 1-0 golom Paula Dybale, a nekoliko navijača nakon utakmice utrčalo je na teren.

I dok je većina njih bezazlena, a u teren je utrčala zbog selfieja ili drugih razloga, ono što zabrinjava je navijač koji je ušao na teren prije početka utakmice i u čijem su ruksaku pronašli lažne pištolje.

Foto: JASON CAIRNDUFF

Kako je unio pištolje?

Na Old Traffordu je bilo 73.946 ljudi kad je čovjek u 40-im godinama ušao na teren i pokušao doći do igrača. Redari su ga srušili na travu, odveli ga do njegovog mjesta, pokupili stvari koje je imao i predali ga policiji.

Zadržan je preko noći u pritvoru, a potom pušten. Još nije jasno zašto je imao lažne pištolje niti kako ih je unio u stadion. Upravo je to cilj sigurnosne procjene u Manchesteru u kojem su pojačali sigurnost posljednjih mjeseci zbog straha od terorističkih napada.

- Donijeti plastični pištolj na utakmicu ekstremno je neodgovoran čin. Nitko nije stradao i to je dobra stvar, ali klub će odmah istražiti kako je uopće navijač ušao s tim na stadion, proći ćemo sve sigurnosne protokole ispočetka jer nam je sigurnost navijača na prvom mjestu - rekao je glasnogovornik Uniteda.

Foto: JASON CAIRNDUFF

Raznijeli toalet 2016.

Prije dvije godine pirotehničari su na Old Traffordu raznijeli toalet nakon što su pronašli nešto nalik pravoj bombi. Bilo je to prije utakmice Manchester Uniteda i Bournemoutha. Zaštitar je dojavio policiji o sumnjivom paketu u toaletu.

Old Trafford je evakuiran, a pirotehničari su raznijeli predmet za koji se ispostavio da je lažna bomba. Rekvizit je zaboravio netko od sudionika u antiterorističkoj vježbi koja se održala danima prije.