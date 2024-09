Navijač šetao Beogradom u majici s obilježjima Torcide, Delije ga ugledale i napale!

Navijači Hajduka i Benfice u bratskom su odnosu pa su se srpske vlasti uplašile kako bi na dvoboju Crvene zvezde i portugalskog kluba moglo biti i hrvatskih navijača.

Sigurnosne mjere bile su rigorozne, policija je strahovala od masovne tučnjave pa je poduzela sve kako bi spriječila potencijalne nerede. A tijekom pretresa automobila pronašli su majice, zastave i naljepnice s obilježjima Hajduka i Torcide.

- Tijekom granične kontrole osoba i vozila, kako na graničnim prijelazima, tako i na aerodromu Nikola Tesla, kod više navijača Benfice pronađena su obilježja Hajduka i navijačke skupine Torcida - rekao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić, javlja Telegraf.

Foto: Twitter

Ipak, tamošnja policija nije uspjela sve prevenirati. Jedan od navijača Benfice šetao je Beogradom u majici s obilježjima Torcide i No Name Boysa, navijačke skupine Benfice. Nije to promaklo navijačima Crvene zvezde koji su ga vidjeli na ulici i napali. Na snimci, koju je objavila stranica Hooligans.cz pa uskoro i obrisala, vidi se kako nekolicina udara spomenutog navijača, a zatim netko upada u kadar i sprječava eskalaciju sukoba.

Srpska policija položila je ispit jer je dan prošao bez veće tučnjave, a Benfica je na terenu pokazala da je u ovome trenutku razinu iznad Zvezde. Slavila je 2-1 i došla do tir boda u prvom kolu Lige prvaka.