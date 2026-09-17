Navijači bijesni: 'Ovo je najgori Dinamo ikad, bolje da smo gledali Zabranjenu ljubav'

Aktualni hrvatski prvak Dinamo nakon ispadanja iz play-offa Lige prvaka protiv Vikinga izborio je plasman u Europa ligu. U prvom kolu protivnik 'modrih' bio je izraelski Hapoel Beer Shavea, a susret je završio bez golova (0-0).

Navijači Dinama bijesni su nakon utakmice. - Ovo nije nogomet. Tko ovo može gledati? Dinamo nije uputio udarac u okvir gola, srećom da ne igraju Ligu prvaka, velika sreća... Događale bi se velike blamaže - ističe jedan navijač. Drugi pak tvrdi da Dinamo nema igru ni rezultat.

Foto: ROBERT GHEMENT

- Htjeli mi to priznati ili ne, od Mamićevog odlaska svatko tko dolazi u klub kao da je predodređen da ga sve više uništava. Problem nije samo u tome što nemamo igru ni rezultate, nego što ovi ljudi ne znaju kako izaći iz ove situacije. Teško je biti navijač Dinama u ovakvim vremenima - dodaje drugi.

Jedan pak ističe da je ovo najgora utakmica Dinama u zadnjih 30 godina. - Kovačević je uspio: pretvorio je Dinamo u Slaven Belupo - napisao je ogorčeno. I najzagriženiji navijači su razočarani. - Uz Dinamo sam čitav život, ali ovo je najtužnijih 90 minuta modrih. Kritike, pljuvanje igrača i struke, neću nikada uputiti, ali vrijeme je da se pogledaju u ogledalo i upute pitanje je li stanje na bankovnom računu odgovara njihovim igrama - tvrdi navijač.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Navijači se slažu da je Dinamo protiv Izraelaca bio nemoćan. - Koja nemoć. Sramota je da 80 minuta igramo bunker protiv jednog Hapoela. Tjeraj trenera, ovo nema smisla - napisao je navijač na društvenim mrežama.

- Nekad smo ovima dali pet laganih komada, danas ne možemo prijeći centar - dodaje ogorčeno. Neki navijači idu dalje i tvrde da je predstava Dinama bila odvratna. - Ovo ne samo da je negledljivo, već i odvratno, ni ovakva utakmica se ne može opravdati tako što igrači bojkotiraju trenera - piše jedan dinamovac. - Bolje da sam gledao Zabranjenu ljubav - našalio se za kraj jedan navijač Dinama.