Navijači Dinama: 'Infarkt, a tek je sezona počela', 'Treneru, visi ti otkaz, ali sad si se izvukao...'

Dinamo ima europsku jesen, Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka. Thun je epski namučio "modre", imao dva gola prednosti, a onda se upalio hrvatski prvak. Beljo je smanjio, kombinacija džokera Topić - Kačavenda donijela je izjednačenje, a onda fenomenalni Moris Valinčić "skida pauka" u produžetku za 3-2 i veliku pobjedu Dinama. Muka, ali pokazan karakter i sada treba gledati dalje.

Prvo poluvrijeme bilo je za zaborav, ali drugo je donijelo dobar i opasan Dinamo. Navaljivali su "modri" i na kraju slomili Thun. Navijači na Maksimiru zviždali su nakon prvih 45 minuta, slavili na kraju. Na kraju su se oglasili na društvenim mrežama, a ovo su neki od komentara.

"Prevelika i prevažna pobjeda! Ovakve utakmice odrede u kojem smjeru će ići sezona! Bravo Dinamo!"

"Čestitam na prolasku dalje! Ali treneru. Stolica ti je već opasno klimava i prema otkazu. Izgleda da si se izvukao. Sretno dalje!"

"Nemamo mi toliko loše igrače koliko trener nema blage veze."

"Kakva utakmica - teška utakmica, težak protivnik i pobjeda vrijedna Lige prvaka"

"Zvone moj potroši 5 milja za Livakovića jer bi mogao vrlo lako ostati bez 30-40 milja"

"Hoxha opasniji i okomitiji od Oršića"

"Skoro infarkt u drugoj utakmici sezone"

"Ako se kojim slučajem dovučemo do lige prvaka, masakr, porušit ćemo sve svoje loše rekorde"

"Tu ima posla. Filipovića ne treba komentirati...'

"Bravo Dinamo, trebala nam je jedna ovakva utakmica za zagrijavanje živaca za sezonu. Ajmo sad jako na Slaven"

"Dobro izvukli. Budimo realni: bez crvenog ne bi mi dali gol do sutra. Nažalost očajna predstava do crvenog kartona"

"Stravično loša igra i još gore pripremljena utakmica od strane stručnog stožera"

"Sreća prati hrabre, ali sa ovom igrom i taktikom bojim se da ćemo biti kanta za napuniti bilo to Liga prvaka ili Europska liga."