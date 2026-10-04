Navijači Dinama: 'Je li moguće? Poludjet ću', 'Koliko ljudi mogu vrijeđati čovjeka, to je strašno'

Dinamo je, usprkos vjerojatnoj sudačkoj pogrešci Antonija Melnjaka, koji nije sudio faul za udarac Kirila Kravcova na Robinu Gonzalezu, uvjerljivo i bez stresa odradio gostovanje kod Vukovara tijekom reprezentativne stanke u osmini finala Hrvatskoga nogometnog kupa.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

Pokretanje videa... VIDEO Vukovar - Dinamo 0-4 (Kup, sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Slavio je 4-0 uz dobru igru i prvijence Mislava Oršića, Kirila Kravcova i Ikera Almene u službenim utakmicama, kao i treći gol u Kupu Luke Ivanušeca. Pa ipak, brine ozljeda Luke Stojkovića, kojem je zaplesao lijevi gležanj po oranici od terena u Borovu naselju. Navijači hrvatskog prvaka to su i izdvojili kao ključni problem.

Ovo su neki od komentara na službenoj stranici kluba:

"Jel je*eno moguće da se na 0:3 za nas pri ovakvom terenu uvodi Stojković?! Pogotovo kad se zna da nemamo Mišića za derbi?! Poludit ću evo bogami."

"Do izražaja došao intelekt M.K. uvodeći Stojketa na 3:0 riskirajući ozljedu na onakvom terenu, što se nažalost i dogodilo....pa koji je to mozak???"

"Mene samo sad zanima kak je Stojke, ostalo manje važno..."

"Vidi se, niti je Kovačević trener za Dinamo, niti je Bilić selektor za Hrvatsku."

"20 min Zajc 7 puta primio loptu i sve i jednu upropastio dečko van forme i ako ga mucavi bude forsirao igrat će mo sa 10 igrača.."

"A imao je drugih igrača na klupi pobogu"

"Kod 3 : 0 vadiš bitne igrače sa lošeg terena.Ovaj stručnjak još uvodi igrače iz prve postave i riskira ozljedu.Ako se nedaj Bože pokaže ozbiljna ozljeda stručnjak če pred tekmu sa Hajdukom imat alibi kako nema Stojketa i Mišića."

"Lagano, sad sve znate odradite posao tamo dolje i sve vam je oprošteno"

"Nevjerovatno koliko su ljudi u stanju vrijeđati čovjeka,da je i za sve kriv,nije uredu ni lijepo ga vrijeđati,strašno"

"Rutinska pobjeda kakva i treba biti protiv ovakvog protivnika. Čestitke!"

Vukovar i Dinamo sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Bravo Dinamo čestitke na rutinskoj pobjedi u kupu i mislim da će Kravtsov dobro zamijenit Mišića u derbiju u Splitu a šteta kaj se Stojke ozlijedio i prvijenac Almene."

"Rus-Kačo-Zajc na Poljudu. Nebo je granica"

"Trust mozgova na klupi za popi*diti. Pred derbi jeseni zbog njihovih gluposti ti se ozljedi jedan od kljucnih igraca."

"Kolko kretena u komentarima"