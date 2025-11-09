Navijači Dinama: 'Kaj bi nam tek Kurilovec napravio'. 'Klaun od trenera'. 'Kova, odlazi'

Istra 1961 pobijedila je Dinamo 2-1 u dvoboju 13. kola i nanijela mu četvrti prvenstveni poraz ove sezone. Iako su "modri" u Puli imali terensku dominaciju, u Zagreb se vraćaju bez bodova, a navijači su razočarani novim porazom. Evo reakcija s društvenih mreža.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Zašto šutiš, moj dječače plavi? Evo kad će se Boban napokon oglasiti o situaciji u Dinamu | Video: 24sata/pixsell

"Gospodine Bobanu, pospi se pepelom za dobro svih nas i još danas uruči otkaz Kovačeviću, ako ga sam ne da. Ovo je najmanje uigran Dinamo u zadnjih 10 godina. Klaun od trenera"

"Kovačeviću, odlazi!"

"Ferrari ste dali u ruke čovjeku koji ne zna voziti ni Fiću"

"Što očekivati od momčadi kojoj je Nevistić kapetan?"

"Trener mora otići jer je uništio samopouzdanje svim igračima, inače ćemo uskoro gledati Hoxhu i Bakrara na beku. Nije mi jasno zašto se Mikiću ne da šansa"

"Špilanje nekog kontinuiteta trenera nema puno smisla kad je jedini kontinuitet pad kojem se ne nazire kraj. Smjena"

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

"Nije svako zlo za zlo, valjda. Kovačeviću, zbogom. Treba dovesti golmana, a do tada stavite bočicu na gol, ako već ne vjerujete ni jednom drugom golmanu"

"Kolektivne ostavke, proljećari"

"Šteta kaj se Mia Khalifa umirovila, jedino je ona primala više od Dinama"

"Bobane, imaš 15 minuta"

"Kaj bi nam tek Kurilovec napravio", neki su od komentara na društvenim mrežama.

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Dinamo je drugoplasirana momčad HNL-a sa 25 bodova, četiri manje od vodećeg Hajduka, a nakon reprezentativne stanke igrat će protiv Karlovca u Kupu 19. studenog.