Dinamo je drugoplasirana momčad HNL-a sa 25 bodova, četiri manje od vodećeg Hajduka, a nakon reprezentativne stanke igrat će protiv Karlovca u Kupu 19. studenog
LJUTI NAKON PORAZA
Navijači Dinama: 'Kaj bi nam tek Kurilovec napravio'. 'Klaun od trenera'. 'Kova, odlazi'
Čitanje članka: 1 min
Istra 1961 pobijedila je Dinamo 2-1 u dvoboju 13. kola i nanijela mu četvrti prvenstveni poraz ove sezone. Iako su "modri" u Puli imali terensku dominaciju, u Zagreb se vraćaju bez bodova, a navijači su razočarani novim porazom. Evo reakcija s društvenih mreža.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- "Gospodine Bobanu, pospi se pepelom za dobro svih nas i još danas uruči otkaz Kovačeviću, ako ga sam ne da. Ovo je najmanje uigran Dinamo u zadnjih 10 godina. Klaun od trenera"
- "Kovačeviću, odlazi!"
- "Ferrari ste dali u ruke čovjeku koji ne zna voziti ni Fiću"
- "Što očekivati od momčadi kojoj je Nevistić kapetan?"
- "Trener mora otići jer je uništio samopouzdanje svim igračima, inače ćemo uskoro gledati Hoxhu i Bakrara na beku. Nije mi jasno zašto se Mikiću ne da šansa"
- "Špilanje nekog kontinuiteta trenera nema puno smisla kad je jedini kontinuitet pad kojem se ne nazire kraj. Smjena"
- "Nije svako zlo za zlo, valjda. Kovačeviću, zbogom. Treba dovesti golmana, a do tada stavite bočicu na gol, ako već ne vjerujete ni jednom drugom golmanu"
- "Kolektivne ostavke, proljećari"
- "Šteta kaj se Mia Khalifa umirovila, jedino je ona primala više od Dinama"
- "Bobane, imaš 15 minuta"
- "Kaj bi nam tek Kurilovec napravio", neki su od komentara na društvenim mrežama.
Dinamo je drugoplasirana momčad HNL-a sa 25 bodova, četiri manje od vodećeg Hajduka, a nakon reprezentativne stanke igrat će protiv Karlovca u Kupu 19. studenog.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+