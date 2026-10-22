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NISU ZADOVOLJNI

Navijači Dinama: 'Postali smo europska sprdačina', 'Kovačević i Boban out', 'Kao rekreativci'

Piše Luka Tunjić,
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Navijači Dinama: 'Postali smo europska sprdačina', 'Kovačević i Boban out', 'Kao rekreativci'
Zagreb: Na konferenciji za medije Dinamo predstavio novog trenera Maria Kovačevića | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Mnogi su navijači izrazili svoje nezadovoljstvo na službenoj stranici Dinama, gdje dominiraju negativni komentari, pogotovo oni koji zazivaju odlaske trenera Marija Kovačevića i predsjednika Zvonimira Bobana

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Dinamo je u trećem kolu Europske lige doživio razočaravajući poraz od NEC-a (2-4) pred domaćim navijačima na Maksimiru. Dion Drena Beljo bio je dvostruki strijelac za ''modre'', koji su u nastavku potonuli nakon 2-2 u prvom poluvremenu. Hrvatski prvak ima četiri boda nakon tri kola, a ovaj poraz izazvao je nezadovoljstvo među navijačima.

Mnogi su izrazili svoje nezadovoljstvo na službenoj stranici Dinama, gdje dominiraju negativni komentari, pogotovo oni koji zazivaju odlaske trenera Marija Kovačevića, pa i predsjednika Zvonimira Bobana. Ovo su neki od najpopularnijih komentara na Facebook stranici Dinama...

- Kovačević i Boban, odlazite!
- Od europskog Dinama napravili ste sprdačinu. Upravo, odlazi.
- Jakirović je letio nakon poraza od Bayerna u gostima. Mario, što se čeka?
- Čestitke Kovačeviću i Bobanu, uspjeli su napraviti skupinu rekreativaca koji ne znaju dodati na tri metra.
- Koje prosipanje ugleda, strašno
- Hvala na svemu, Kovačeviću, a posebno na prošloj sezoni i dvostrukoj kruni. Ipak, vrijeme je da odete. Ovo je postalo žalosno gledati.
- Nikad ništa loše nisam napisao o treneru, ali vrijeme je. Otvorite oči. Nije dobro...

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Komentari 4
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