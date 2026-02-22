"Modri" su vodeća momčad HNL-a sa 51 bodom, a u idućem kolu igraju protiv Gorice doma. Prije toga ih čeka uzvrat kod Genka u Europskoj ligi
Navijači Dinama: 'Šunta u 10 minuta pokazao više nego Varela otkad je došao u klub'
Nogometaši Dinama pobijedili su Varaždin 4-0 u gostima u 23. kolu HNL-a i povećali prednost na vrhu na osam bodova. Navijači "modrih" zadovoljni su prezentacijom, evo komentara s društvenih mreža.
"U četvrtak je utakmica 'istine'. HNL liliputanci mi nisu neko mjerilo"
"Beljo samo šeta po terenu. Svaku loptu izgubi a kada izgubi onda samo stane. Ne trudi se uopće da vrati loptu u posjed. Spor je, nepokretan. Ako se ne nađe u nekakvoj gužvi na 5m neće ni zabit gol. Teško je i veznjacima igrati snjim. Nemože se njemu dodati u prazan prostor jer on uopće ne stigne. Svaki obrambeni je brži od njega. Dinamo igra bez napadača i to je veliki nedostatak. Kulenović se bar borio do kraja"
"Dišite dežurni trovači, dišite..."
"Kako je nogomet jednostavna igra kad se počne trčati"
"Napokon Kovačevič dočekao protivnika kojeg može pobijediti!"
"Svaka čast. Najbolji ulazak u drugo poluvrijeme u zadnjih 15 godina, ali mora se podići kvalitetu igre od samoga početka i pristup utakmici"
"Šunta pokazao vise za 10 minuta nego Varela otkako je došao. Dati vise šansi našim momcima i juniorima", neki su od komentara Dinamovih navijača na društvenim mrežama.
