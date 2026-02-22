Navijači Dinama: 'Šunta u 10 minuta pokazao više nego Varela otkad je došao u klub'

Nogometaši Dinama pobijedili su Varaždin 4-0 u gostima u 23. kolu HNL-a i povećali prednost na vrhu na osam bodova. Navijači "modrih" zadovoljni su prezentacijom, evo komentara s društvenih mreža.

"U četvrtak je utakmica 'istine'. HNL liliputanci mi nisu neko mjerilo"

"Beljo samo šeta po terenu. Svaku loptu izgubi a kada izgubi onda samo stane. Ne trudi se uopće da vrati loptu u posjed. Spor je, nepokretan. Ako se ne nađe u nekakvoj gužvi na 5m neće ni zabit gol. Teško je i veznjacima igrati snjim. Nemože se njemu dodati u prazan prostor jer on uopće ne stigne. Svaki obrambeni je brži od njega. Dinamo igra bez napadača i to je veliki nedostatak. Kulenović se bar borio do kraja"

"Dišite dežurni trovači, dišite..."

"Kako je nogomet jednostavna igra kad se počne trčati"

Varaždin i Dinamo sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

"Napokon Kovačevič dočekao protivnika kojeg može pobijediti!"

"Svaka čast. Najbolji ulazak u drugo poluvrijeme u zadnjih 15 godina, ali mora se podići kvalitetu igre od samoga početka i pristup utakmici"

"Šunta pokazao vise za 10 minuta nego Varela otkako je došao. Dati vise šansi našim momcima i juniorima", neki su od komentara Dinamovih navijača na društvenim mrežama.

"Modri" su vodeća momčad HNL-a sa 51 bodom, a u idućem kolu igraju protiv Gorice doma. Prije toga ih čeka uzvrat kod Genka u Europskoj ligi.