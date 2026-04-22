Navijači Dinama: Titula se vraća tamo gdje pripada. Rutinski

Dinamo se pobjedom protiv Istre 1961 (0-2) približio novom osvajanju naslova prvaka, a navijači "modrih" zadovoljni su nakon nove pobjede svog voljenog kluba. Donosimo reakcije s društvenih mreža.

"Još malo zahladilo u Dalmaciji"

"U nedjelju svi na Maksimir, titula se vratila tamo gdje joj je i mjesto - u metropolu!"

"I to s 30 posto snage"

Pula: SuperSport HNL, 31. kolo, NK Istra 1961 - GNK Dinamo | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

"Čestitke na pobjedi, ali bi trener jednom mogao dati priliku igračima koji ne igraju. Uvijek iste izmjene, uvijek ne donesu ništa novo"

"Volim i Istru, ali Dinamo je Dinamo"

"Rutinska pobjeda za dolazak na korak do titule"

"Titula se vraća tamo gdje i pripada", neki su od komentara Dinamovih navijača.

Dinamo je vodeća momčad HNL-a sa 73 boda, 13 više od drugoplasiranog Hajduka. Ako pobijedi Varaždin u nedjelju, osigurat će novi naslov prvaka, a prvak će postati i ako Hajduk u ranijem terminu (16 sati) ne pobijedi Rijeku.