Navijači Dinama: Titula se vraća tamo gdje pripada. Rutinski
Dinamo se pobjedom protiv Istre 1961 (0-2) približio novom osvajanju naslova prvaka, a navijači "modrih" zadovoljni su nakon nove pobjede svog voljenog kluba. Donosimo reakcije s društvenih mreža.
"Još malo zahladilo u Dalmaciji"
"U nedjelju svi na Maksimir, titula se vratila tamo gdje joj je i mjesto - u metropolu!"
"I to s 30 posto snage"
"Čestitke na pobjedi, ali bi trener jednom mogao dati priliku igračima koji ne igraju. Uvijek iste izmjene, uvijek ne donesu ništa novo"
"Volim i Istru, ali Dinamo je Dinamo"
"Rutinska pobjeda za dolazak na korak do titule"
"Titula se vraća tamo gdje i pripada", neki su od komentara Dinamovih navijača.
Dinamo je vodeća momčad HNL-a sa 73 boda, 13 više od drugoplasiranog Hajduka. Ako pobijedi Varaždin u nedjelju, osigurat će novi naslov prvaka, a prvak će postati i ako Hajduk u ranijem terminu (16 sati) ne pobijedi Rijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+