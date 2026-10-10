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REAKCIJE NA PORAZ

Navijači Dinama: 'Vrijeme je da odeš, Mario', 'Ko će sad trpit fritulaše', 'Badava se nervirate'

Piše 24sata,
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Navijači Dinama: 'Vrijeme je da odeš, Mario', 'Ko će sad trpit fritulaše', 'Badava se nervirate'
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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HAJDUK - DINAMO 2-1 Dinamo tone: poraz u Splitu rasplamsao bijes navijača, a Kovačevićevu postavu bez doprinosa desnog beka i krila mnogi zovu totalnim promašajem

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Dinamo je drugi najlošiji gost HNL-a, samo jedan bod iz tri utakmice i zaostatak za tri boda za vodećim Hajdukom, uz neodigrani derbi s Rijekom na Rujevici. Navijači nisu zadovoljni ovosezonskom formom dulje vrijeme, a ni trotjedna pauza, čini se, nije pomogla Mariju Kovačeviću da popravi probleme u izgradnji igre. Splićani su slavili u subotnjem derbiju 2-1.

Ovako su navijači "modrih" reagirali na službenoj klupskoj stranici na Facebooku:

""ČESTITKE" TZV. TRENERU KOVAČEVIĆU NA DILETANTSKOM PORAZU U SPLITU! U derbiju Kovačević izveo "briljantan" potez na iznenađenje svih navijača i komentatora jer igra bez desnog beka i gotovo bez desnog krila. Trener Kovačević u nekim svojim izjavama kaže da se dokazao i da se više ne mora dokazivati? Treneru Kovačeviću NE ŽIVI SE NA STAROJ SLAVI kao što ti misliš i tvoj šef Boban! Prošle sezone osvojio si dvostruku (trostruku) krunu više zahvaljujući slabosti suparnika nego kvalitetnoj igri."

"Kova legendo...ovu utakmicu si sam ti mogao izgubit"

"Kovačević se ne treba dokazivati. Van i on i Boban možemovac."

"Nisam neki koji bas vole smijene , vjerovao sam u Maria , je*iga , mozda sam bio u krivu , Dinamo treba biti Dinamo , oprosti Mario , ali fakat je vrijeme da odes.."

"Kovačević ove sezone nije dobio niti jednu ozbiljniju tekmu. Do kad ga misli Boban držat na klupi?"

"Galešić je Maldini za sve naše stopere"

"Na stranu sudac,teren,nesreća itd. ova igra DZ je katastrofalno užasna.O.k. mi je da ima poraza,remija ali ovo je negledljivo i treba što prije nešto mjenjati jer nebu dobro.!!"

"Nemojte biti pre strogi . Padala je kiša"

"Rezervi igrači koji su bili, bolji od ovih napuhanaca a trener i ostali Boban i kompanija ostavke dok je vrijeme"

"Joj ko će trpit fritulaše sad"

"Zaslužena pobjeda hajduka,mi za k..rac,obrana dno dna,jedino beljo nekaj,ovo ostalo za županijsku ligu,nažalost"

"Fala Kova kaj si po ne znam koji put razj...o vikend koji cekamo od 7 mjeseca"

"Uprava i trener bez krvi i emocija,kradu nas na sve strane,šutnja neki i guzicu okreću,ali nema reakcije...dokle,ako vam nije stalo maknite se"

"Cemu tolika zuc ?prvenstvo tek pocelo.nisu vam tovari za duge staze.idemo dalje.badava se nervirate.dinamo tdk za kolo dva.stize u svoju pravu formu.ko i svake godine."

"Nakon tri tjedna priprema,nikakav napredak se nije vidio. Zvone,koliko još? Vrijeme leti ,bodovi se gube, a trener ima podršku."

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