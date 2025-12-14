SLAVEN BELUPO - DINAMO 2-5 "Bottom line - imamo ekipu koja je vrlo konkurentna za HNL i može do naslova. U EL protiv neuvjerljive Steaue bacit se na glavu i probati uzeti 3 boda", jedan je od komentara navijača
ZADOVOLJNI IZVEDBOM
Navijači Dinama: 'Zajc jedino ozbiljno pojačanje ove sezone'. 'Hoće li više doći taj Livaković?'
Dinamo je pobijedio Slaven Belupo 5-2 u gostima u 17. kolu HNL-a i vratio se na vrh prvenstvene ljestvice. Navijači "modrih" zadovoljni su izvedbom momčadi, donosimo reakcije s društvenih mreža.
- "Džabe im Kustić, Erceg, Layec, Viki, Veja i Kolarić ako Dinamo bude ovako igrao!"
- "Zajc je zaslužio skandiranje, svaka čast Boysima, čovjek daje svaku tekmu 120 posto plus strašan je igrač"
- "Hoće li taj Livaković?"
- "1. Dinamo Zagreb 35, 2. Hajduk, HNS, sudačka organizacija 34 boda. Slobodno nastavite, nama je ovako baš zanimljivo"
- "Bottom line - imamo ekipu koja je vrlo konkurentna za HNL i može do naslova. U EL protiv neuvjerljive Steaue bacit se na glavu i probati uzeti 3 boda, a protiv Danaca pokušati izbjeći veće sramoćenje i vidjeti je li dovoljno za prolaz"
- "Livaković je Shilton za ove"
- "Zajc jedino ozbiljno pojačanje ove godine"
- "Golmani ne znaš koji je gori , Vidovića ne uvoditi više i uzet mu "desetku", lik se šeta i zaj.....", neki su od komentara Dinamovih navijača.
"Modri" su vodeća momčad HNL-a s 35 bodova, a do kraja polusezone igraju još protiv Lokomotive.
