Navijači Dinama: 'Zajc jedino ozbiljno pojačanje ove sezone'. 'Hoće li više doći taj Livaković?'

Dinamo je pobijedio Slaven Belupo 5-2 u gostima u 17. kolu HNL-a i vratio se na vrh prvenstvene ljestvice. Navijači "modrih" zadovoljni su izvedbom momčadi, donosimo reakcije s društvenih mreža.

"Džabe im Kustić, Erceg, Layec, Viki, Veja i Kolarić ako Dinamo bude ovako igrao!"

"Zajc je zaslužio skandiranje, svaka čast Boysima, čovjek daje svaku tekmu 120 posto plus strašan je igrač"

"Hoće li taj Livaković?"

"1. Dinamo Zagreb 35, 2. Hajduk, HNS, sudačka organizacija 34 boda. Slobodno nastavite, nama je ovako baš zanimljivo"

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

"Bottom line - imamo ekipu koja je vrlo konkurentna za HNL i može do naslova. U EL protiv neuvjerljive Steaue bacit se na glavu i probati uzeti 3 boda, a protiv Danaca pokušati izbjeći veće sramoćenje i vidjeti je li dovoljno za prolaz"

"Livaković je Shilton za ove"

"Zajc jedino ozbiljno pojačanje ove godine"

"Golmani ne znaš koji je gori , Vidovića ne uvoditi više i uzet mu "desetku", lik se šeta i zaj.....", neki su od komentara Dinamovih navijača.

"Modri" su vodeća momčad HNL-a s 35 bodova, a do kraja polusezone igraju još protiv Lokomotive.