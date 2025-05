Navijači Hajduka bacili topovski i napravili krater na travnjaku: Klub opet dobio najveću kaznu

Disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer kaznio je novčano pet klubova u 34. kolu. Najviše će još jednom morati platiti Hajduk, a slijede Dinamo, Gorica, Rijeka i Šibenik.

Priopćenje HNS-a:

GNK Dinamo se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 34. kola Dinamo - Slaven Belupo pripadnici domaće navijačke skupine (BBB), smješteni na sjevernoj tribini, u 3. minuti zapalili pet baklji, u 8. minuti dvije baklje, u 12. minuti četiri baklje, u 18. minuti jednu baklju i jednu dimnu kutiju, u 22. minuti dvije baklje, u 34. i 41. minuti po jednu dimnu kutiju, u 58. minuti tri baklje, od 60. do 66. minute trideset baklji, u 74. minuti dvije baklje i jednu dimnu kutiju, u 81. minuti pet baklji i u 87. minuti jednu baklju, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 8.000 eura.

HNK Gorica se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 34. kola Gorica - Hajduk gostujući navijači (Torcida), smješteni na istočnoj tribini, prije početka utakmice bacili jedan topovski udar u teren uslijed čega je na terenu nastala rupa pa je u 14. minuti došlo do prekida utakmice u trajanju od tri minute zbog sanacije nastale rupe, od 76. do 78. minute bacili dva topovska udara, zapalili dvadeset i pet baklji i petnaest dimnih kutija od kojih je jedna bačena na tartan stazu te je zbog nastalog dima došlo do prekida utakmice od dvije minute, u 80. i 82. zapalili su po dvije dimne kutije, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 2.500 eura.

Gorica i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

HNK Hajduk se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 34. kola Gorica - Hajduk gostujući navijači (Torcida) na istočnoj tribini prije početka utakmice bacili jedan topovski udar u teren uslijed čega je na terenu nastala rupa pa je u 14. minuti došlo do prekida utakmice u trajanju od tri minute zbog sanacije nastale rupe. Od 76. do 78. minute bacili su dva topovska udara, zapalili dvadeset i pet baklji i petnaest dimnih kutija od kojih je jedna bačena na tartan stazu, te je zbog nastalog dima došlo do prekida utakmice od dvije minute, u 80. i 82. zapalili su po dvije dimne kutije, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 10.000 eura.

HNK Rijeka se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 34. kola Šibenik - Rijeka pripadnici gostujuće navijačke skupine (Armada), smješteni istočnoj tribini, zapalili u 41. minuti dvije baklje i dva topovska udara te u 52. minuti trinaest baklji koje su ubačene na teren van prostora za igru, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 2.400 eura.

HNK Šibenik se kažnjava zbog toga što su na prvenstvenoj utakmici 34. kola Šibenik - Rijeka domaći navijači (Funcuti), smješteni na zapadnoj tribini u 10. minuti zapalili jednu bljeskalicu te u 46. minuti jednu petardu. Pripadnici gostujuće navijačke skupine Armada smješteni na istočnoj tribini zapalili su u 41. minuti dvije baklje i dva topovska udara te u 52. minuti trinaest baklji koje su ubačene na teren van prostora za igru, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 1.000 eura.