Navijači Hajduka bijesni nakon debakla: Mi smo cirkus, jedino nam može pomoći egzorcizam

Hajduk je u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Europske lige izgubio od Pafosa 4-0 nakon produžetaka te nije uspio obraniti prednost od 2-0 iz prve utakmice. Ciprani su u Limassolu poveli golom Guge u 40. minuti, dok je David Goldar u 90+2. minuti zabio za produžetke. Nakon samo tri minute igre u dodatnom vremenu Biel je zabio za 3-0, a João Correia u 117. minuti pogodio za konačnih 4-0.

Neuspjeh nisu dobro prihvatili ni Hajdukovi navijači, koji su frustracije izbacili u komentarima na društvenim mrežama ispod klupske objave. U manje od pola sata objava je prikupila više od tisuću i pol komentara. Većina se svodila na prozivke trenera Gonzala Garcíje i kritike njegova vođenja utakmice.

"Gonzalo Guardiola."

"Bambu smo svi vidjeli. Sad još objavite ime skauta koji je rekao da je to igrač za Hajduk."

"Mi smo cirkus od kluba, Europa nije za nas, HNL 4., 5. misto je naša realnost!!!"

"A da probamo s egzorcistom?!"

"Ako vodiš dobar život i imaš malo briga, onda sve što trebaš učiniti jest postati navijač Hajduka da bi se ova situacija promijenila nagore, u negativno!.."

"Sad će ugasit komentare."

"Gdje su sad ovi što su se igrali matematike Garcia = Mourinho?"

"Kada izabereš ‘dokazanog’ trenera u Europi ispred legende kluba... Bravo, Hajduče..."

Splićani su ukupnim rezultatom 4-2 ispali iz Europske lige te će natjecanje nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige. Ondje će igrati protiv litavskog Žalgirisa, koji je s ukupnih 7-5 izbacio gruzijski Dinamo Tbilisi. Momčad Gonzala Garcíje gostovat će u prvoj, a biti domaćin u drugoj utakmici.