Navijači Hajduka: 'Dođe čovjeku da zavidi slijepima nakon ovog'

Hajduk je na Poljudu izgubio 1-0 od Osijeka u 31. kolu HNL-a. Blijeda igra momčadi Gonzala Garcije, promašen penal i praktički meč lopta Dinamu koji za vikend može postati prvak Hrvatske. Vladan Bubanja zabio je u drugom dijelu za veliku pobjedu Osijeka kojemu je ova pobjeda itekako trebala nakon poraza od Varaždina.

Navijači Hajduka, kojih na Poljudu nije bilo u onakvom broju u kakvom znaju biti, zvižducima su ispratili svoju momčad s terena. Javili su se i u komentarima na društvenim mrežama te izrazili svoje nezadovoljstvo. Hajduk je u zadnjih nekoliko kola igrao dobro, ali sada nije pokazao puno i stigao je novi poraz.

