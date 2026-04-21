Hajduk je izgubio od Osijeka 1-0, a navijači splitske momčadi, kojih nije bilo kao inače na tribinama, svoje nezadovoljstvo pokazali su na društvenim mrežama
PORAZ OD OSIJEKA
Navijači Hajduka: 'Dođe čovjeku da zavidi slijepima nakon ovog'
Hajduk je na Poljudu izgubio 1-0 od Osijeka u 31. kolu HNL-a. Blijeda igra momčadi Gonzala Garcije, promašen penal i praktički meč lopta Dinamu koji za vikend može postati prvak Hrvatske. Vladan Bubanja zabio je u drugom dijelu za veliku pobjedu Osijeka kojemu je ova pobjeda itekako trebala nakon poraza od Varaždina.
Navijači Hajduka, kojih na Poljudu nije bilo u onakvom broju u kakvom znaju biti, zvižducima su ispratili svoju momčad s terena. Javili su se i u komentarima na društvenim mrežama te izrazili svoje nezadovoljstvo. Hajduk je u zadnjih nekoliko kola igrao dobro, ali sada nije pokazao puno i stigao je novi poraz.
Ovo su neki od komentara:
- "Je li nas ima 200.000 dovoljno pametnih, da otvorimo račun, uplatimo svatko po 100 eura i da se tim novcem na ljeto dovedu pojačanja. Jedini uvjet je da Udruga (Naš Hajduk) nema apsolutno nikakav pristup tome?!"
- "Samo zbog ovakvog pristupa svi igrači i stručni stožer trebaju dobit papire i neka idu kuda hoće, ali teško da ih netko i treba. Ovo što oni rade i kako se ponašaju je teška sramota. Svi vidimo da su igrački limitirani, ali barem da se bore, ne bi nitko ništa rekao"
- "Baš me zanima što oni treniraju cijeli tjedan da ovako izgledaju. Pa za ovakvu prezentaciju se može raditi do 15h pa na termin da se oznojiš prije spavanja"
- "Nije problem poraz, obranjeni penal, problem je bezmudi pogled prije penala i hrpa bezmudih dječaka. Ovo drugo je stanje, i tako 20 godina. Žalosno, eto.
- "Za dobrobit naroda, ugasite ovu sramotu od kluba"
- "Dođe čovjeku da pozavidi slijepima dok gleda ovu tragediju od nogometa"
- "Jedni im utrpaju 7 komada, mi ne možemo JEDAN. Prosječan smo HNL klub i što prije prihvatimo to, manje ćemo se ljutit i razočaravati u njih."
- "Bravo Garcia... Nastavlja se uspješno sramoćenje... Možda da požurimo po novog trenera u Istru, dobio je otkaz, njega možemo dobit besplatno."
