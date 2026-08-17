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Navijači Hajduka: 'Garcia, aj plati misu Livaji. Ćaći spomenik'

Piše 24sata,
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Navijači Hajduka: 'Garcia, aj plati misu Livaji. Ćaći spomenik'
Gorica i Hajduk sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Hajduk jedva slomio Goricu 2-1, a navijači "majstora s mora" nisu previše oduševljeni: Livaja spasio, suđenje i igra pod paljbom

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Hajduk je u nedjelju teže od očekivanog pobijedio Goricu na gostovanju 2-1, što mu je prvi prvenstveni trijumf u trećem kolu HNL-a. Zabijali su Michele Šego u trećoj i Marko Livaja u 87. minuti, gostima je nakratko nadu vratio Bruno Bogojević iz penala u 78. Navijači "bilih" nisu prezadovoljni izdanjem momčadi Gonzala Garcije, ali ni kriterijem glavnog suca Patrika Pavlešića.  Evo što su napisali na službenoj klupskoj stranici.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

Pokretanje videa...

Gorica - Hajduk 1-2 (sažetak) VIDEO
Gorica - Hajduk 1-2 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

"Dalo bi se o suđenju pričat, full contact start na Hodaku je čisti crveni karton. Ako je penal za Goricu onda je i penal na Pukstasu, i ne radi laganog guranja u leđa nego o udarcu po nozi. Sedan minuta produžetka??"

"Triba silić na hlađenje"

"Je li vrime za Ivicu Ivušića?"

"Igraš dobro, kontroliraš utakmicu, protivnik ti ne može dati gol.(Isto kao protiv Istre) I što uradimo? Zabijemo ga sami sebi. Poklanjamo golove kao da je giveaway."

"I na kraju svega vratimo se na isto da je Dambrauskas bia profesor za sve do sad"

"Odgoditi utakmicu protiv Osijeka da spremno možemo na uzvrat!!!!"

"Huram u 70toj ulazi, u 85toj trcat ne moze. Zapitajte se malo"

"Sreća za Hajduk da se ukazao Marko Livaja"

"Ćaća spasio vracanje "gorkog okusa""

"Pobjeda je tu. Idemo napasti Europu. Vezni red je jeziv. Čekamo da se Sigur proda. Ako treba i veznog igrača da igra, Livaja mora igrati. Jer stvara ogromnu razliku."

"Ćaća jak, a setaci nek idu u pm"

"Huramu treba boca sa kisikom na kraju, a igrao čovjek cca 25 minuta."

"Da mi je znati koji lobi gura Hurema da igra,momak je za 3ligu"

"Jedan je Marko Livaja"

"Tuga od igre i nogometa. Hvala Caca"

"Ovaj Belgijanac Alec je mozda najgori stoper Hajduka kojeg sam ikad gledao."

Gorica i Hajduk sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
Gorica i Hajduk sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

"Koje mucenje protiv jedne od najlošijih ekipa u prvenstvu"

"Livaja spasitelj.Vazno je 3 boda su tu idemo dalje"

"Kakvu titulu ,mi se trenutno borimo za opstanak  !"

"Garcia VRIME JE!!!"

"Garcia aj plati misu Livaji!"

"Dignite Čači spomenik"

"Svi zajedno nisu kao lijeva noga ML"

"Dignit mu spomenik dole kraj Vukasa , a onda zadnji neka ugasi svitlo"

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