Navijači Hajduka: 'Još samo 23 kola do kraja'. 'Da je Gattuso stavljao Pukštasa, bili bi prvaci'

Hajduk će nakon pobjede protiv Osijeka (2-0) s prve pozicije otići na reprezentativnu stanku. Navijači su vidjeli dobru predstavu Splićana na Poljudu, donosimo reakcije s društvenih mreža.

"Livaja djeluje svježe i motivirano, možda mu je ozljeda dobro došla"

"Najviše veseli da smo stabilni, ne radimo glupe pogreške i ništa nismo dozvolili Osijeku. Prema naprijed ima još prostora za napredak"

"Svaka čast svima, ali Rokas Pukštas je prevaga. Moj Gattuso, kakav si zločin napravio lani prema momku"

"Još samo 23 kola do kraja"

"Nekad su ove utakmice završavale 1-1 u sudačkoj nadoknadi, a sada još potvrđujemo pobjedu"

"Marko Livaja - klasa je vječna"

"Da je Gattuso prošle sezone iskoristio 10 posto potencijala Pukštasa, za Uskrs bi slavili titulu"

"Kad Mlačić i Šarlija zatvore vrata, ni vjetar ne ulazi!"

"Pukštas je motor Hajduka"

"Iz kola u kolo izgledamo sve bolje", neki su od komentara navijača na društvenim mrežama.

Hajduk nakon 13 kola ima 29 bodova, a nakon reprezentativne pauze igra protiv Rijeke u gostima.