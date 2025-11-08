Obavijesti

ZADOVOLJNI POBJEDOM

Navijači Hajduka: 'Još samo 23 kola do kraja'. 'Da je Gattuso stavljao Pukštasa, bili bi prvaci'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
3
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

HAJDUK - OSIJEK 2-0 "Najviše veseli da smo stabilni, ne radimo glupe pogreške i ništa nismo dozvolili Osijeku. Prema naprijed ima još prostora za napredak", jedan je od komentara Hajdukovih navijača

Hajduk će nakon pobjede protiv Osijeka (2-0) s prve pozicije otići na reprezentativnu stanku. Navijači su vidjeli dobru predstavu Splićana na Poljudu, donosimo reakcije s društvenih mreža. 

Split: Torcida slavi 75. rođendan 00:49
Split: Torcida slavi 75. rođendan | Video: 24sata/pixsell
  • "Livaja djeluje svježe i motivirano, možda mu je ozljeda dobro došla"
  • "Najviše veseli da smo stabilni, ne radimo glupe pogreške i ništa nismo dozvolili Osijeku. Prema naprijed ima još prostora za napredak"
  • "Svaka čast svima, ali Rokas Pukštas je prevaga. Moj Gattuso, kakav si zločin napravio lani prema momku"
  • "Još samo 23 kola do kraja"
  • "Nekad su ove utakmice završavale 1-1 u sudačkoj nadoknadi, a sada još potvrđujemo pobjedu"
  • "Marko Livaja - klasa je vječna"
  • "Da je Gattuso prošle sezone iskoristio 10 posto potencijala Pukštasa, za Uskrs bi slavili titulu"
  • "Kad Mlačić i Šarlija zatvore vrata, ni vjetar ne ulazi!"
  • "Pukštas je motor Hajduka"
  • "Iz kola u kolo izgledamo sve bolje", neki su od komentara navijača na društvenim mrežama. 
Hajduk nakon 13 kola ima 29 bodova, a nakon reprezentativne pauze igra protiv Rijeke u gostima. 

