Navijači Hajduka: 'Kad nama špica iz tri zicera promaši cijeli gol... Vjerojatno će i tuš faliti'

Žilina je prošlu sezonu zatvorila dvama porazima, pobjedu nije dočekala ni na pripremama, a s lošim je ritmom nastavila i na Poljudu, gdje ju je Hajduk svladao 2-0 u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige pred oko 23.000 gledatelja. Pa ipak, navijači "bilih" nisu pretjerano zadovoljni izdanjem protiv četvrtoplasiranog sastava slovačkog prvenstva. Evo što su napisali na službenoj klupskoj stranici na Facebooku.

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"Ovo Žilina je najgora u povijesti momčad iz Europe koja je došla na Poljud, skup cirkusanata pet razlike ih je trebao dobiti Hajduk ljudi bi se borili za opstanak u HNL u"

"Ekipa bez velikih imena u prvih 11. Ali srčani,rastračani. Gladni dokazivanja i pobjeda. Možda stvarno nije do trenera već do igrača. Danas je to bilo dobra utakmica puna intenziteta. Još 1-2 igrača i bit će dobro. Bravo za pobjedu"

"Ne znamo pravu istinu sto je bilo na pripremama, ali covijek se ispricao, potpisao disciplinu i odradio kaznu i ti ga stavis zadnjih 10-8 minuta, to se ne radi igracu koji se odrekao puno toga pa i smrti oca.. Il ga stavis na poluvremenu il ga uopce ne stavis! Cestitke na pobjedi u uzvratu jos pametnije"

"Moglo je i moralo biti uvjerljivije, nadam se da za tjedan dana nećemo žaliti za ovim silnim promašajima. Dallison nakon ove jedne utakmice djeluje zanimljivo."

"Rastrčano i jako jako solidno jedino Šego mora popravit realizaciju"

"Odlicno al opet nam realizacija malo steka,jako puno neiskoristenih sansi!!Al dobra je stvar sto ih stvaramo!Sve u svemu bravo HAJDUCE"

"Ovo je sramota ovakvu ekipu ne da smo tribali dobit 5 0 nego smo.mogli i primit 2 gola zalosno"

"Najbolja igra Hajduka zadnjih par godina."

"Dalisson najbolji igrac, ako ovako nastavi,mogao bi bit pojacanje"

"Da je sjajna igra nije...Šego danas nije trebao biti na terenu...trebalo je biti 5:0"

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

"Kad nama špica iz 3 zicera promasi cijeli gol..."

"Vjv ce sego sad u svlacioni i tuš falit"

"Žilina bila zrela za najmanje 4-5 komada. Rastrčano s puno kombinatorike, al Šego mora barem nešto od ovoga zabiti. Defanziva još uvijek klimava"

"Polakoo sitimo se Tobola. Sa Hajdukon triba puhat i na ladno,al sve u svemu 2:0 je dobar rezultat,a Sego sta se tice realizacije je katastrofa."

"Garcia zna da postoje izmjene?"

"Ja i dalje ne vjerujem da u ovakvom Hajduku nema mjesta za jednog Livaju. Jesmo svi zaboravili o kakvom igraču pričamo? Šta taj GG još hoće od njega i do kada će se iživljavati?"

Uzvrat u Slovačkoj igra se 16. srpnja od 20.30. Hajduk sad ima 89 posto šanse za prolazak, a u idućoj fazi natjecanja pobjednika očekuje dvostruki sraz s ciparskim Pafosom. Gubitnik će u drugo pretkolo Konferencijske lige, gdje čekaju poljske Katowice.