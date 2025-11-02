Navijači Hajduka: 'Kažu da je Livaja višak. Eto, sad se vidjelo koliko smo opasni bez ćaće...'

Nogometaši Hajduka odigrali su 0-0 na gostovanju kod Slaven Belupa u 12. kolu HNL-a. Splićani su u Koprivnicu stigli poslije teške utakmice s Cibalijom u Kupu koju su pobijedili tek nakon raspucavanja, a kod 'farmaceuta' su posljednjih 15-ak minuta igrali s igračem više nakon isključenja Andrije Filipovića, koji je brutalno faulirao Bambu.

Hajduk je nakon susreta u Koprivnici ponovno sam zasjeo na vrh HNL-a i odvojio se od najvećeg rivala Dinama. Splićani imaju bod više od najvećeg rivala, koji je u ludom derbiju dan ranije, u subotu, pobijedio Rijeku na Maksimiru 2-1.

Reakcije na utakmicu sa Slavenom su podijeljene. Neki navijači gledaju širu sliku, rezultate Hajduka kroz prizmu posljednjih nekoliko utakmica, neki su zamijetili da bi Marko Livaja ipak mogao više pridonijeti ovoj momčadi, iako kod Gonzala Garcije ne igra. Drugi, pak, nisu zadovoljni igrom Filipa Krovinovića, treći jesu...

Donosimo najupečatljivije komentare na službenoj objavi Hajduka.

Igramo bez špica. Neki su već Livaju izbacili iz momčadi, a u ovakvoj utakmici na lukavost bi dao gol. Krovinoviću zabraniti pucati izvan 16 metara.

Vrhunska predstava! Briljantne zamisli sjajnog trenera igrači su savršeno prenijeli na teren, protivnik je demoliran s čak dva šuta u okvir gola! Igrač utakmice Krovinović koji je razbio dvije šajbe na parkiranim autima i prozor na kafiću preko stadiona!

Svima onima koji pišu i govore da je ovaj Hajduk bolji bez Livaje i da je Krovinović pravi igrač, savjetujem da promijene sport za komentiranje. Nek probaju u pikadu ili hokeju na travi...

Ne mogu virovati da netko pljuca po igračima i klubu nakon današnje utakmice.

Krovinoviću, ostavi se baluna.

Bravo bijeli, bravo svi, bravo GG. Trud, želja, zalaganje, kombinatorika, igra ima i glavu i rep. Danas nije ušlo, drugi put će ući. Ali ova igra, stav i zalaganje su zalog da nas u budućnosti čekaju velike stvari. Podrška svima, samo ovako nastavite. Masterclass uvik osporavanog Krovija (ovih par šuteva nerezonskih ne može umanjiti kakvu je čovik doktorsku utakmicu odigra u oba smjera).

Legenda kaže da je Krovinović razbio par šoferšajbi.

Bitno da kažu da je Livaja višak za ovu igru Garcije. Eto, sad se vidjelo koliko smo opasni bez ćaće...

Kakva je igra danas bila bod je ne odličan, nego fenomenalan. Teška utakmica do Boga. Nigdi danas ni krila ni veznog reda, skrivaju se od lopte. Krovinoviću, ubaci nekad loptu u 16, a ne da skidaš golubove po nebu svojim šutevima. Ali šta'š, tako je. Idemo dalje.

Da nam je netko prije ova četiri gostovanja ponudio 10 bodova, svi bismo prihvatili. Šteta za danas, ali dobiti Osijek i bit će super. Trebalo je više strpljenja u igri s igračem više.

Još samo 24 kola do kraja!!!

Bez Pukštasa nema krvi u ekipi.

U gostima 10/12, prolazak u Kupu, primljen jedan gol s najmlađom obranom u ligi. Prihvatili bi to svi prije misec dana, bez Livaje, a danas i bez Pukštasa. Baš se vidi da smo potrošeni od Kupa, pogotovo Šego i Almena. Idemo dalje prigazit Osijeka!