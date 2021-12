Što čovjek više jede raste mu i apetit, a tako je i s navijačima, nakon godina posta i pet uzastopnih pobjeda pod vodstvom novog trenera Dambrauskasa, navijači Hajduka sanjaju nove pobjede i trofeje. I nije ni čudo da nakon pobjeda na Rujevici i Maksimiru najavljuju desant na Kranjčevićevu, gdje će u velikom broju bodriti svoje ljubimce, i tražiti novu, šestu pobjedu u nizu te tri boda koja bi ih dodatno približila vrhu prvenstvene ljestvice.

Euforija koja je zavladala među navijačima Hajduka posve je razumljiva svakome tko se rodio ili živi u Dalmaciji, pa i šire, svakome tko voli Hajduk. Mentalitet, podneblje, emocije..., nazovite to kako hoćete, no okružje je to koje maksimalno potiče one koji se mogu i znaju s njime nositi. Oni koji ne mogu i ne znaju... Eto, do nedavno se Jens Gustafsson mučio kako posložiti i uigrati sjajne individualce koje mu je klub stavio na raspolaganje, a Valdas Dambrauskas to odrađuje rutinski, kao da ih poznaje godinama, i još usput pokušava stišavati euforiju u svlačionici:

- Kad vidiš navijače i doček teško je ostati na zemlji, ali dali smo igračima dva dana slobodno, da se oslobode emocija. Napravili smo neke jako dobre stvari, ali kad pogledamo ljestvicu, mi smo i dalje na istoj poziciji – kaže Dambrauskas, čije umirujuće riječi djeluju poput kante vode na požar u začetku.

Za Litavca se ne može reći da je iskusan trener i teško da ga je išta što je prošao u karijeri moglo pripremiti za sredinu poput Splita i klub poput Hajduka, osim možda savjeta nadređenog mu zemljaka Mindaugasa Nikoličiusa, no ipak uspjeva održavati mir u svlačionici, a opet, s druge strane, podgrijati euforiju među navijačima koji su pokretačka snaga njegove momčadi.

Prije desetak dana deklasirao je Lokomotivu puno uvjerljivije od konačnih 6-3, no svjestan je kako je to bio samo "prvi set", da ga sutra čeka novi, jednako važan, i da će samo nova pobjeda dati punu vrijednost gostujućim pobjedama nad Dinamom i Rijekom... S krcatim tribinama u Kranjčevićevoj, i glasnom podrškom od prve do zadnje minute, to je i te kako moguće.

I još jedan detalj je za ovog goropadnog Hajduka jako važan. U nekim ranijim vremenima službeni Hajduk bi se nepotrebno trošio u prepiskama i svađama sa suparnicima, HNS-om, sucima... Najčešće opravdanima, no ipak, usput bi pogubio koncentraciju i fokus na ono što je najvažnije i izgubio neku "malu utakmicu". Dojam je kako ih sada baš ništa ne može izbaciti iz kolosjeka, pogotovo ne momčad koja je maksimalno koncentrirana samo na ono što se događa na terenu.