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Navijači Hajduka: 'Opet sve po starom', 'Mora malo i ovako'

Piše Luka Tunjić,
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Navijači Hajduka: 'Opet sve po starom', 'Mora malo i ovako'
Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hajduk je pobjedom 1-0 nad Slaven Belupom zasjeo na vrh HNL-a, ali navijači su podijeljeni: tri boda slave, a igru brutalno kritiziraju

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Hajduk je u nedjelju zasjeo na vrh Hrvatske nogometne lige zahvaljujući pobjedi 1-0 nad Slaven Belupom pred 15.000 gledatelja na Poljudu. Jedini strijelac na utakmici bio je Dalisson, koji je u 22. minuti zatresao protivničku mrežu. 

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Hajduk - Slaven Belupo VIDEO
Hajduk - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Navijači Hajduka imali su podijeljene reakcije nakon utakmice. I dok postoji konzenzus oko toga da "bijeli" nisu bili na razini koju navijači na Poljudu žele vidjeti, dio navijača zadovoljan je činjenicom kako su tri boda ostala kući unatoč slabijoj igri, dok drugi zamjeraju neuvjerljivu igru protiv jedne od slabijih momčadi lige.

Ovo su neki od najpopularnijih komentara na stranicama Hajduka na društvenim mrežama:

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"Bez negative. Nismo bili najbolji, ali tri boda su tu i to je najbitnije."
"Iduće dvije utakmice (Rijeka pa Hajduk, op. a.) naše su pravo mjerilo za ovu sezonu, a vjerujem da ćemo ih glatko pobijediti."
"Nije ovo bilo idealno, ali trebaju i ovakve pobjede, kad nismo pravi. Nekad smo redovno gubili bodove u takvim utakmicama."
"Ne razumijem zašto svi vrijeđaju igru. Igrali smo koliko je trebalo, a greške se događaju i najboljima."
"Loša igra, ali bodovi su tu. Jedan udarac u okvir gola je tužno, do Livajinog ulaska nismo osvojili zračni duel... Pišemo tri boda."
"Protiv Rijeke mora biti puno bolje, veseli jedino što pobjeđujemo i kad nismo lepršavi i kreativni, a tako se gradi sezona."
"Dugo ste trajali... Opet sve po starom."
"Mora malo tako, da se ne umislimo."

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