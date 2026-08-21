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NAKON REMIJA

Navijači Hajduka: 'Ovo samo mi možemo.' 'Umjetnici u primanju golova u zadnjim sekundama'

Piše 24sata,
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Navijači Hajduka: 'Ovo samo mi možemo.' 'Umjetnici u primanju golova u zadnjim sekundama'
Navijači na utakmici Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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HAJDUK - RAKOW 2-2 Hajduk je u dramatičnoj završnici na Poljudu remizirao protiv poljskog Rakowa, a navijači su bijesni

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Hajduk je u dramatičnoj završnici remizirao u prvoj utakmici 4. pretkola Konferencijske lige protiv poljskog Rakowa 2-2. Splićani su poveli na početku susreta kada je u 21. minuti zabio Michele Šego, a samo pet minuta kasnije izjednačio je bivši dinamovac Emreli. Hajduk je preuzeo vodstvo ponovno na početku drugog djela kada je golčinu zabio Dalisson, ali prednost u uzvratu za tjedan dana ispustio je u posljednjim sekundama dvoboja. Nekoliko sekundi prije sučevog zvižduka Silićevu mrežu za konačnih 2-2 zatresao je Diaby. 

Navijači Hajduka nisu bili oduševljeni rezultatom na Poljudu, a utakmicu su komentirali na društvenim mrežama. 

  • Prekid onaj u 93. odraz luzerskog mentaliteta
  • Mi možemo snimit film o našim golovima u nadoknadi, Bože sačuvaj.
  • Hvala Pajazitiju koji je svaku ali baš svaku utakmicu na rubu crvenog kartona i Garciji koji to ne vidi! 
  • Umjetnici u primanju golova u zadnjim sekundama
  • Ovo je Božja kazna zbog onog sramotnog izvođenja faula
  • E ovo je gol primljen jer su pametovali kod prekida minutu prije umjesto da idu da daju gol oni kradu vrijeme
  • Klaunu otkaz, odmah
  • Mentalitet luzerski! Al ima još 95 minuta primit ćemo opet 
  • Svaku bitnu utakmicu treba dobit gol u zadnjim minutama. To samo mi možemo.
  • Umjesto da njih dokrajčimo mi dokrajčimo sebe. Hajduk
  • Siliću, Siliću. Kakva utakmica s igračem manje. Nije gotovo kako god okreneš. idemo u Poljsku po prolaz! Realno gledajući, ne postoji klub u Europi koji je dobio i kasirao više golova u sudačkoj nadoknadi od mog Hajduka. Bolest!
  • Golmani služe da nešto i obrane nekada, a Pajazitija nema potrebe komentirati
  • Najveće pojačanje je da dovedete kvalitetnog psihologa
  • Mi nemamo trenera i to je problem
  • Još nije gotovo...

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