HAJDUK - RAKOW 2-2 Hajduk je u dramatičnoj završnici na Poljudu remizirao protiv poljskog Rakowa, a navijači su bijesni
NAKON REMIJA
Navijači Hajduka: 'Ovo samo mi možemo.' 'Umjetnici u primanju golova u zadnjim sekundama'
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Hajduk je u dramatičnoj završnici remizirao u prvoj utakmici 4. pretkola Konferencijske lige protiv poljskog Rakowa 2-2. Splićani su poveli na početku susreta kada je u 21. minuti zabio Michele Šego, a samo pet minuta kasnije izjednačio je bivši dinamovac Emreli. Hajduk je preuzeo vodstvo ponovno na početku drugog djela kada je golčinu zabio Dalisson, ali prednost u uzvratu za tjedan dana ispustio je u posljednjim sekundama dvoboja. Nekoliko sekundi prije sučevog zvižduka Silićevu mrežu za konačnih 2-2 zatresao je Diaby.
Navijači Hajduka nisu bili oduševljeni rezultatom na Poljudu, a utakmicu su komentirali na društvenim mrežama.
- Prekid onaj u 93. odraz luzerskog mentaliteta
- Mi možemo snimit film o našim golovima u nadoknadi, Bože sačuvaj.
- Hvala Pajazitiju koji je svaku ali baš svaku utakmicu na rubu crvenog kartona i Garciji koji to ne vidi!
- Umjetnici u primanju golova u zadnjim sekundama
- Ovo je Božja kazna zbog onog sramotnog izvođenja faula
- E ovo je gol primljen jer su pametovali kod prekida minutu prije umjesto da idu da daju gol oni kradu vrijeme
- Klaunu otkaz, odmah
- Mentalitet luzerski! Al ima još 95 minuta primit ćemo opet
- Svaku bitnu utakmicu treba dobit gol u zadnjim minutama. To samo mi možemo.
- Umjesto da njih dokrajčimo mi dokrajčimo sebe. Hajduk
- Siliću, Siliću. Kakva utakmica s igračem manje. Nije gotovo kako god okreneš. idemo u Poljsku po prolaz! Realno gledajući, ne postoji klub u Europi koji je dobio i kasirao više golova u sudačkoj nadoknadi od mog Hajduka. Bolest!
- Golmani služe da nešto i obrane nekada, a Pajazitija nema potrebe komentirati
- Najveće pojačanje je da dovedete kvalitetnog psihologa
- Mi nemamo trenera i to je problem
- Još nije gotovo...
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