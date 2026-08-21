Navijači Hajduka: 'Ovo samo mi možemo.' 'Umjetnici u primanju golova u zadnjim sekundama'

Hajduk je u dramatičnoj završnici remizirao u prvoj utakmici 4. pretkola Konferencijske lige protiv poljskog Rakowa 2-2. Splićani su poveli na početku susreta kada je u 21. minuti zabio Michele Šego, a samo pet minuta kasnije izjednačio je bivši dinamovac Emreli. Hajduk je preuzeo vodstvo ponovno na početku drugog djela kada je golčinu zabio Dalisson, ali prednost u uzvratu za tjedan dana ispustio je u posljednjim sekundama dvoboja. Nekoliko sekundi prije sučevog zvižduka Silićevu mrežu za konačnih 2-2 zatresao je Diaby.

Navijači Hajduka nisu bili oduševljeni rezultatom na Poljudu, a utakmicu su komentirali na društvenim mrežama.