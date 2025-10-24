"Da je lani trener Hajduka bio Garcia, a ne Gattuso, bili bismo prvaci 100 posto", jedan je od komentara navijača na društvenim mrežama
ZADOVOLJNI POBJEDOM
Navijači Hajduka: 'Prodajem apaurine, povoljno'. 'Napokon bez stresa'. 'Hodak je novi Srna'
Hajduk je u gostima kod Gorice pobijedio 3-1 i preuzeo vrh prvenstvene ljestvice s 25 osvojenih bodova. Sve do 76. minute i gola Čuića za 1-3 utakmica je tekla glatko za goste, a u zadnjih 15-ak minuta bilo je stresova. Donosimo reakcije navijača Hajduka s društvenih mreža.
- "Prodajem apaurine, povoljno"
- "Luis Enrique na klupi Hajduka"
- "Bravo, treneru i našoj mladosti"
- "Napokon bez stresa"
- "Kako se ponašati nakon ovakvih utakmica? Nisam navikao bez stresa gledati Hajduk"
- "Hodak je novi Srna"
- "Nikad lakše u Puli pa nakon toga nikad lakše u Gorici. Ako bih nekoga morao izdvojiti, to bi bio Hodak. Mali je odličan i ako ovako nastavi, Karačić će biti rezerva"
- "Što kaže Vučević, do kada je Garcia trener?"
- "Da je lani trener Hajduka bio Garcia, a ne Gattuso, bili bismo prvaci 100 posto"
- "Kakav potencijal je mali Hodak", neki su od komentara na društvenim mrežama.
Hajduk je vodeća momčad HNL-a s 25 bodova, a iduću utakmicu igra protiv Cibalije u Kupu.
