Navijači Hajduka: 'Prodajem apaurine, povoljno'. 'Napokon bez stresa'. 'Hodak je novi Srna'

Hajduk je u gostima kod Gorice pobijedio 3-1 i preuzeo vrh prvenstvene ljestvice s 25 osvojenih bodova. Sve do 76. minute i gola Čuića za 1-3 utakmica je tekla glatko za goste, a u zadnjih 15-ak minuta bilo je stresova. Donosimo reakcije navijača Hajduka s društvenih mreža.

"Prodajem apaurine, povoljno"

"Luis Enrique na klupi Hajduka"

"Bravo, treneru i našoj mladosti"

"Napokon bez stresa"

"Kako se ponašati nakon ovakvih utakmica? Nisam navikao bez stresa gledati Hajduk"

Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

"Hodak je novi Srna"

"Nikad lakše u Puli pa nakon toga nikad lakše u Gorici. Ako bih nekoga morao izdvojiti, to bi bio Hodak. Mali je odličan i ako ovako nastavi, Karačić će biti rezerva"

"Što kaže Vučević, do kada je Garcia trener?"

"Da je lani trener Hajduka bio Garcia, a ne Gattuso, bili bismo prvaci 100 posto"

"Kakav potencijal je mali Hodak", neki su od komentara na društvenim mrežama.

Hajduk je vodeća momčad HNL-a s 25 bodova, a iduću utakmicu igra protiv Cibalije u Kupu.