Navijači Hajduka: 'Sad roktanje na maksimum', 'Svi su tili da ne dobijemo, ali proradilo je nešto'

Kiše su padale, gromovi sijevali, napisao je Hajduk u objavi o konačnom rezultatu derbija protiv Dinama koji je po vrlo teškim uvjetima pripao Splićanima (2-1), i time su na najbolji mogući način najavili start europske jeseni protiv Ajaxa u četvrtak, vratili su se na vrh HNL-a.

Scott McKenna poklonio je "bilima" izjednačujući autogol u 24. minuti, tri minute nakon što je Dion Drena Beljo zabio deseti u sezoni, a preokret je upotpunio Bamba Sanyang u 59. na dodavanje Michelea Šege. Navijači su, očekivano, oduševljeni:

"A sada rokkkktanje na maximum."

"Gospodine Pajač igra li se dok Dinamo ne izjednači ili ? Ne iđeeeeee. Bravo Hajdučee"

"Jeli komentator preživio sto nisu izjednacili zadnju sekundu"

"Jedan od luđih derbija ikad. Al kako su se borili ka lavovi zadnjih 20 minuti, svaka čast."

"Bravooo Hajdučeee mojj!!!"

"Fala dragome ku…"

"Neka mi samo neko objasni zbog cega se mi svaki puta dovodimo u ovu usranu situaciju?Imamo igru,bolji smo i onda neki maloumnici umalo da nam uniste sve.Iz kojeg razloga se pale onolike baklje?I onda se bunimo na 17min nadoknade.Mogli smo laganini nakon 5min nadoknade kuci pjevajuci ali neki veliki,veliki Hajdukovci izgleda uvik imaju neke druge planove.Danas smo se izvukli ali jednostavno to ne moze covik sebi da objasni kako,sta,zasto.Ali sta mi mali Hajdukovci imamo zabranit nesto velikim Hajdukovcima."

"Tili su svi da danas ne dobijemo, ali proradilo je nesto u nama"

"Bravoo HŽV"

"Hvala dragom Bogu, Isusu, Mariji i svim Svecima."

"Je li prezivio komentator na MaxSportu"

"Poseban "pozdrav"kamermanu utakmice koji nije prikazao koreografiju Torcide na početku utakmice."

"Bogami ovakav borbeni Hajduk svi želimo vidit i gledati.ovo je više bila vaterpolo utakmica nego nogometna.napokon pobjeda"

"Hadžikadunić je u 3 minute uzeo više skokova nego Marešić i Raci cilu utakmicu skupa"

"Došli na more, a okupali se na Poljudskom jezeru..."

"Nikad ljepšu vaterpolsku utakmicu nisam odgledao"

"Bravo Hajduče !! Derbi za pamćenje,ovo na kraju je bilo nešto između vaterpola i hrvanja u blatu..Svaka čast igračima i treneru na pobjedi !!"

"Cestitke Hajduku i normalnim navijacima (ne narkomanskoj udruzi) na zasluzenoj pobjedi. Borbeniji u svakom pogledu.

"Suti moj dječače plavi!!!"

"E da je igra Jere Marinic Kragic moglo je bit i 3 razlike"